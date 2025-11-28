İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4865
  • EURO
    49,257
  • ALTIN
    5721
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • O illerde sağanak bekleniyor: Meteoroloji uyardı
Yaşam

O illerde sağanak bekleniyor: Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

AA28 Kasım 2025 Cuma 16:07 - Güncelleme:
O illerde sağanak bekleniyor: Meteoroloji uyardı
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile İzmir ve Aydın çevrelerinde, Manisa'nın batısında ve Denizli'nin güney ve batısında kuvvetli, Muğla genelinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Yağışın bugün saat 21.00'den yarın 18.00'e kadar etkili olması ve akşam saatlerinden sonra bölge genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya'nın batısından başlayarak zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli görülmesi öngörülen yağışların, yarın saat 12.00'den 30 Kasım saat 04.00'e kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.