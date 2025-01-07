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  • Ocak ayında Cezayir sıcakları sürprizi! Uzmanlardan baş ağrısı uyarısı
Yaşam

Ocak ayında Cezayir sıcakları sürprizi! Uzmanlardan baş ağrısı uyarısı

Türkiye'nin bu hafta Cezayir üzerinden gelen ılık havanın etkisi altında olması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 14 dereceyi göreceği tahmin edilirken gelen lodos, halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir.

HABER MERKEZİ7 Ocak 2025 Salı 08:32 - Güncelleme:
Ocak ayında Cezayir sıcakları sürprizi! Uzmanlardan baş ağrısı uyarısı
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Türkiye yeni haftada Cezayir üzerinden gelen sıcak havanın etkisi altına girdi.

Meteoroloji bu haftaki hava tahmin raporunda; hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmininde bulundu. Ülke genelinde bu hafta Cezayir sıcaklarının etkili olacağı belirtildi. Ilık havanın hâkim olacağını söyleyen uzmanlar, bu hafta hava sıcaklığının da mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacağını bildirdi. Böylece kuvvetli lodosla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların 14 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Lodos, halsizlik ve baş ağrısına neden olacak.

Öte yandan yurdun doğu kesiminde kar hakim hakim. Erzurum, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezleri ve tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

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