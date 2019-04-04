12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6277
  • 6,333
  • 233.343
  • 94.441
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ödülü kap gel

TRT’nin ortak yapımcısı olduğu Seyid Çolak’ın ilk uzun metraj filmi ‘Kapan’, 41. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde büyük ödül için yarışacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Yönetmenliğini Seyid Çolak’ın üstlendiği, TRT’nin ortak yapımcısı olduğu “Kapan” filmi, dünya prömiyerini Rusya’da yapacak. Çolak’ın ilk uzun metraj filmi olan Kapan, 18 Nisan’da  başlayacak 41. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde büyük ödül için yarışacak.“Kapan” filminin ekibi, 19 ve 20 Nisan’da gerçekleştirilecek gösterimin ardından yapılacak basın toplantısına katılacak. 

Seyid Çolak: İnsan psikolojisi, doğa-insan çatışması üzerine bir hikaye anlatmaya çalıştık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi umut ediyoruz.

KİM Kİ DUK JÜRİDE

İlk kez 1959’da düzenlenen festivalin yarışma filmleri bu yıl, Kim Ki Duk’un başkanı olduğu, Semih Kaplanoğlu, Valia Santella ve Irına Apeximova’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Filmin senaryosunu Güven Adıgüzel’le birlikte yazan Çolak, film için ilk günden bu yana köklü bir festivalde açılış yapmayı çok istediklerini söyledi. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde ilk kez seyircinin karşısına çıkacak olmaktan dolayı yaşadığı mutlululuğu dile getiren Çolak, “Beni, oyuncularımızı ve ekibimizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ekipçe festivalde olacağız. Filmimiz Mada isimli adada geçiyor ve buradaki karakterlerin hayatlarına odaklanmaya çalışıyoruz.” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “İlk Filmini Çekecek Yönetmen” kategorisinde destek alan filmin oyuncu kadrosunda Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş, Yasemin Girgin, Sami Aksu, Güliz Oktar, Yüksel Akça ve Birol Cürgül gibi isimler bulunuyor.

BİR ADA, BİR KÖY, İKİ GÖL

Çekimleri Mada Adası, Ardahan Çıldır Gölü, Beyşehir Gölü, Isparta Yukarıtırtar Köyü’nde yapılan “Kapan”, bir adada yaşam süren beş balıkçı arkadaşın, aralarından birisinin nedeni bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmasıyla değişen tek düze hayatlarına odaklanıyor.      

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

500 kadın polis adayı daha alınacak

500 kadın polis adayı daha alınacak

Facebook'tan tehlikeli adım

Facebook'tan tehlikeli adım

Veda mektubuyla halkından özür diledi

Veda mektubuyla halkından özür diledi

Oyları azalan İmamoğlu kutlamaları iptal etti

Oyları azalan İmamoğlu kutlamaları iptal etti

Yunan medyasının Ayosafya hazımsızlığı

Yunan medyasının Ayosafya hazımsızlığı

Yeni veri skandalı: Milyonlarca kayıt kamuya açık

Yeni veri skandalı: Milyonlarca kayıt kamuya açık

İki ülke arasında sıcak temas

İki ülke arasında sıcak temas
 

POPÜLER HABERLER

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri

Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri

Meclis açılıyor, merakla beklenen 4 yasa sırada

Meclis açılıyor, merakla beklenen 4 yasa sırada

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA