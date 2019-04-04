Ödülü kap gel

Yönetmenliğini Seyid Çolak’ın üstlendiği, TRT’nin ortak yapımcısı olduğu “Kapan” filmi, dünya prömiyerini Rusya’da yapacak. Çolak’ın ilk uzun metraj filmi olan Kapan, 18 Nisan’da başlayacak 41. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde büyük ödül için yarışacak.“Kapan” filminin ekibi, 19 ve 20 Nisan’da gerçekleştirilecek gösterimin ardından yapılacak basın toplantısına katılacak.

Seyid Çolak: İnsan psikolojisi, doğa-insan çatışması üzerine bir hikaye anlatmaya çalıştık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi umut ediyoruz.

KİM Kİ DUK JÜRİDE

İlk kez 1959’da düzenlenen festivalin yarışma filmleri bu yıl, Kim Ki Duk’un başkanı olduğu, Semih Kaplanoğlu, Valia Santella ve Irına Apeximova’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Filmin senaryosunu Güven Adıgüzel’le birlikte yazan Çolak, film için ilk günden bu yana köklü bir festivalde açılış yapmayı çok istediklerini söyledi. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde ilk kez seyircinin karşısına çıkacak olmaktan dolayı yaşadığı mutlululuğu dile getiren Çolak, “Beni, oyuncularımızı ve ekibimizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ekipçe festivalde olacağız. Filmimiz Mada isimli adada geçiyor ve buradaki karakterlerin hayatlarına odaklanmaya çalışıyoruz.” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “İlk Filmini Çekecek Yönetmen” kategorisinde destek alan filmin oyuncu kadrosunda Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş, Yasemin Girgin, Sami Aksu, Güliz Oktar, Yüksel Akça ve Birol Cürgül gibi isimler bulunuyor.