Ödülü kap gel
TRT’nin ortak yapımcısı olduğu Seyid Çolak’ın ilk uzun metraj filmi ‘Kapan’, 41. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde büyük ödül için yarışacak.
Yönetmenliğini Seyid Çolak’ın üstlendiği, TRT’nin ortak yapımcısı olduğu “Kapan” filmi, dünya prömiyerini Rusya’da yapacak. Çolak’ın ilk uzun metraj filmi olan Kapan, 18 Nisan’da başlayacak 41. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde büyük ödül için yarışacak.“Kapan” filminin ekibi, 19 ve 20 Nisan’da gerçekleştirilecek gösterimin ardından yapılacak basın toplantısına katılacak.
Seyid Çolak: İnsan psikolojisi, doğa-insan çatışması üzerine bir hikaye anlatmaya çalıştık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi umut ediyoruz.
KİM Kİ DUK JÜRİDE
İlk kez 1959’da düzenlenen festivalin yarışma filmleri bu yıl, Kim Ki Duk’un başkanı olduğu, Semih Kaplanoğlu, Valia Santella ve Irına Apeximova’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Filmin senaryosunu Güven Adıgüzel’le birlikte yazan Çolak, film için ilk günden bu yana köklü bir festivalde açılış yapmayı çok istediklerini söyledi. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde ilk kez seyircinin karşısına çıkacak olmaktan dolayı yaşadığı mutlululuğu dile getiren Çolak, “Beni, oyuncularımızı ve ekibimizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ekipçe festivalde olacağız. Filmimiz Mada isimli adada geçiyor ve buradaki karakterlerin hayatlarına odaklanmaya çalışıyoruz.” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “İlk Filmini Çekecek Yönetmen” kategorisinde destek alan filmin oyuncu kadrosunda Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş, Yasemin Girgin, Sami Aksu, Güliz Oktar, Yüksel Akça ve Birol Cürgül gibi isimler bulunuyor.
BİR ADA, BİR KÖY, İKİ GÖL
Çekimleri Mada Adası, Ardahan Çıldır Gölü, Beyşehir Gölü, Isparta Yukarıtırtar Köyü’nde yapılan “Kapan”, bir adada yaşam süren beş balıkçı arkadaşın, aralarından birisinin nedeni bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmasıyla değişen tek düze hayatlarına odaklanıyor.
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