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Yaşam

Öfkeli gelin dehşet saçtı! Darbettiği kayınvalidesini otomobille ezdi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde sokakta gelinin terlikle darbettiği kayınvalidesine otomobil ile çarptığı görüntüler güvenlik kamerasına yanısıdı.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
Öfkeli gelin dehşet saçtı! Darbettiği kayınvalidesini otomobille ezdi
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20 Haziran tarihinde Mardin'de 13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi'nde gelin S.D.Ç., sokakta gördüğü kayınvalidesi Neriman Ç.'nin önünü, kullandığı otomobil ile kesti.

Kullandığı otomobilinden inip ayağından çıkardığı terlikle kayınvalidesini darbeden gelin S.D.Ç, çevredeki insanların olaya dahil olup araya girmesiyle kullandığı otomobiline geri döndü.

Kayınvalidesini darbeden gelin kullandığı otomobili ile kayınvalidesine çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kayınvalidenin gelini tarafından terlik ile darbedildikten sonra otomobil ile çarptığı o görüntüler güvenlik kamerasına kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kayınvalide, hastanede tamamlanan tedavi işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan gelin, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gelin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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