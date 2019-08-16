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Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi 2 konusu nedir?

Bu akşam TV8 yayın akışında yer alan Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Tüm televizyon takipçileri Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi 2 konusu nedir? sorularının yantları merak ediyor. Yönetmen koltuğunda Adem Kılıç'ın oturduğu Oflu Hocanın Şifresi 2 filminin oyuncu kadrosunda Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür, Başak Daşman, Ayşegül Günay, Eser Eyüboğlu, Seymen Aydın yer alıyor.

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Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi 2 konusu nedir? gibi soruların yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Bu akşam TV8'in yayın akışında yer alan Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Yönetmen koltuğunda Adem Kılıç'ın oturduğu Oflu Hocanın Şifresi 2 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? 
Oflu Hocanın Şifrtesi 2 çekimleri Trabzon ilinde yapılmıştır.
 
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 KONUSU NEDİR? 
Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler.
 

 
 
Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır. Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir.
 
Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.
 

 
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI
Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür, Başak Daşman, Ayşegül Günay, Eser Eyüboğlu, Seymen Aydın
 

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