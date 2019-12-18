ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 85. dönem Özel Güvenlik sonuçları açıklandı mı?

18.12.2019 11:43 - Güncelleme: 18.12.2019 11:43

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 85. dönem Özel Güvenlik sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 8 Aralık tarihinde düzenlenen 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adaylar sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Sınavın hemen ardından gözler de özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. ÖGG sınav sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde..

85. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

85. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanma tarihi ile ilgili net açıklama bulunmuyor.

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır