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Yaşam

Oğlu için doğum günü alışverişine giderken geçirdiği kazada öldü

Antalya'da oğluna doğum günü alışverişine giden Zeynep Apçin'in (31) kullandığı otomobile kavşakta kamyon çarptı. Kamyonun önünde metrelerce sürüklediği otomobilin sürücüsü Zeynep Apçin hayatını kaybetti, oğlunun da aralarında bulunduğu 5 yakını yaralandı.

DHA29 Nisan 2021 Perşembe 16:55 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:55
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Kaza, öğle saatlerinde Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. Zeynep Apçin, oğlunun doğum günü öncesi 07 ZBZ 06 plakalı otomobiliyle alışveriş için yola çıktı. Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobil, hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlu Cemil (5) ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralandı.

AMBULANS HELİKOPTERLE ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Arife Miray Apçin ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kavşakta bekleyen otomobilin bir süre sonra hareket ettiği, bu sırada kamyonun otomobile çarpıp metrelerce önünde sürüklediği görüldü.

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