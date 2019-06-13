28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8732
  • 6,6346
  • 252.135
  • 90.561
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Oğlu kaybolan kadın, üzüntüden 8 aylık bebeğini düşürdü

Bilecik´teki evinden 18 gün önce çıkan Mert K. (15), annesi Canan Çatal'ın kayıp başvurusu üzerine babasının Eskişehir'deki evinde bulundu. Oğlu eski eşinin evinde çıkan Canan Çatal, üzüntüden 8 aylık bebeğini düşürdüğünü belirtirken, Mert K., Sosyal Hizmetler Kampüsü'ne teslim edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bilecik'te babasından ayrı olan annesi Canan Çatal ile oturan Mert K., 18 gün önce evden çıktı. Anne, oğlunun geri gelmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Bilecik ve Eskişehir polisi genci bulmak için çalışma başlattı. İkinci evliliğini yapan Canan Çatal, kayıp oğlunun üzüntüsüyle geçen 2 Haziran´da 8 aylık bebeğini kaybettiğini belirterek sosyal medyadan, '15 yaşındaki oğlum Mert K. kayıp, Türkiye genelinde aranıyor. 8 aylık bebeğimi kaybettim, toprağa verdim. Sebep olanları Hakk'a havale ettim' paylaşımında bulundu.
 
Mert K., Eskişehir'de babasının evinde bulunarak Sosyal Hizmetler Kampüsü'ne teslim edildi. Canan Çatal, eski eşi hakkında oğlunu kaçırdığı iddiasıyla Bilecik Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürüyor.

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!

Trump baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!

Yer Antalya... Tel örgü ile ayırdılar, olan turistlere oldu

Yer Antalya... Tel örgü ile ayırdılar, olan turistlere oldu

Külliye'de önemli zirve

Külliye'de önemli zirve

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Yıldırım: Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceksiniz

Yıldırım: Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceksiniz

Burak Yılmaz Lecce'de! İşte sözleşme şartları

Burak Yılmaz Lecce'de! İşte sözleşme şartları

Türkiye'den Çin hamlesi! Kilosu 15 bin Euro

Türkiye'den Çin hamlesi! Kilosu 15 bin Euro

HSK'dan İstanbul'da kritik 31 Mart soruşturması

HSK'dan İstanbul'da kritik 31 Mart soruşturması
 

POPÜLER HABERLER

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA