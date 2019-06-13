Oğlu kaybolan kadın, üzüntüden 8 aylık bebeğini düşürdü

Bilecik'te babasından ayrı olan annesi Canan Çatal ile oturan Mert K., 18 gün önce evden çıktı. Anne, oğlunun geri gelmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Bilecik ve Eskişehir polisi genci bulmak için çalışma başlattı. İkinci evliliğini yapan Canan Çatal, kayıp oğlunun üzüntüsüyle geçen 2 Haziran´da 8 aylık bebeğini kaybettiğini belirterek sosyal medyadan, '15 yaşındaki oğlum Mert K. kayıp, Türkiye genelinde aranıyor. 8 aylık bebeğimi kaybettim, toprağa verdim. Sebep olanları Hakk'a havale ettim' paylaşımında bulundu.

Mert K., Eskişehir'de babasının evinde bulunarak Sosyal Hizmetler Kampüsü'ne teslim edildi. Canan Çatal, eski eşi hakkında oğlunu kaçırdığı iddiasıyla Bilecik Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürüyor.