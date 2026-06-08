İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2026 Pazartesi / 23 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,109
  • EURO
    53,0926
  • ALTIN
    6357.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Oğlunu kurtarmak isterken can verdi! Emekli polisin kahramanlığı acıyla son buldu
Yaşam

Oğlunu kurtarmak isterken can verdi! Emekli polisin kahramanlığı acıyla son buldu

Bursa'nın İznik ilçesinde tatil yapan 52 yaşındaki emekli polis memuru, gölde boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki oğlunu kurtarmak için suya atladı. Oğlunun kurtulmasını sağlayan baba, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olaydan sadece 5 dakika önce baba ile oğlunun gölde birlikte oyun oynadıkları görüntüler ortaya çıktı.

İHA8 Haziran 2026 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
Oğlunu kurtarmak isterken can verdi! Emekli polisin kahramanlığı acıyla son buldu
ABONE OL

Bursa'nın İznik ilçesinde, 6 Haziran tarihinde birlikte girdikleri gölde oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden emekli polis memuru Sinan Çağlayan (52), evladını kurtarmak isterken dalgaların arasında kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den tatil amacıyla İznik'e gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, oğlu Y.Ç. (8) ile birlikte serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan küçük Y.Ç., suda yüzmekte güçlük çekerek çırpınmaya başladı. Oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Sinan Çağlayan, hemen müdahale etmek için ileriye doğru atıldı.

Dalgalara yenik düşen fedakar baba, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Sahildeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen göle koştu ve 8 yaşındaki Y.Ç.'yi sudan çıkarmayı başardı.

Olay yerine gelen Mudanya Deniz Polisi ve dalgıç ekipleri, Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı. Memleketi Eskişehir'de toprağa verilirken, Çağlayan'dan geriye ise en acı kareler kaldı. Oğlu ile birlikte gölde eğlenirken eşi tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 5 dakika önce suda oğluyla neşeli bir şekilde oynayan baba, daha sonra ise kendi başına yüzdüğü ortaya çıktı.

  • baba kahramanı
  • boğulma tehlikesi
  • acı hikaye

ÖNERİLEN VİDEO

5 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.