Öğrencisine tokat atan öğretmene velilerden imzalı destek

Bolu Sümer Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni G.Y., geçen hafta 2'nci sınıfa ders verdiği sırada bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı. G.Y., akıllı tahtanın önünde kulağını çektiği öğrenciden sayı saymasını isteyip, "Vallahi döverim" dedi. G.Y., daha sonra çocuğa tokat attı. Bu anlar ise öğretmenin sınıfta misafir olarak bulunan eski öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, haberlere konu oldu, G.Y. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Çıkan haberlerin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü de çocuğun babası H.E.'yi emniyete davet etti. Baba H.E. emniyetteki ifadesinde öğretmenden şikayetçi olmadığını söyledi. H.E.'nin, öğretmen ile görüştüğünü kendisinden özür dilediğini ve olayı aralarında hallettiklerini söylediği öğrenildi. İfade için çağrılan G.Y. de olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ve bir anlık boşlukta meydana geldiğini söyledi.

20 VELİDEN DESTEK İMZASI

G.Y. hakkında idari soruşturma sürerken, sınıfta eğitim gören çocuklardan 20´sinin velisi öğretmenin okulda eğitime devam etmesini isteyerek Bolu Valiliği´ne dilekçe verdi. Dilekçede, "Çocuğum Cumhuriyet İlköğretim Okulu 2/D sınıfında öğretmen G.Y.´den eğitim görmektedir. Son zamanlarda öğretmenimiz G.Y. hakkında basın ve sosyal medyada çıkan haberlerin abartılarak farklı yerlere çekildiğini üzülerek görmekteyim. Ancak ben öğretmenimizin gerek çocuğuma verdiği eğitimden gerekse sınıf içerisindeki davranışlarından memnunum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.