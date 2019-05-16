24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0196
  • 6,7507
  • 249.769
  • 87.658
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Öğrencisine tokat atan öğretmene velilerden imzalı destek

BOLU'da Cumhuriyet İlkokulu'nda, tahtaya kaldırdığı 2'nci sınıf öğrencisinin kulağını çekip, tokat attığı anların görüntüleriyle haberlere konu olan öğretmen G.Y. hakkında, idari soruşturma sürerken, 20 veli imza toplayarak öğretmene destek verdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bolu Sümer Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni G.Y., geçen hafta 2'nci sınıfa ders verdiği sırada bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı. G.Y., akıllı tahtanın önünde kulağını çektiği öğrenciden sayı saymasını isteyip, "Vallahi döverim" dedi. G.Y., daha sonra çocuğa tokat attı. Bu anlar ise öğretmenin sınıfta misafir olarak bulunan eski öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, haberlere konu oldu, G.Y. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
 
AİLE ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI
 
Çıkan haberlerin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü de çocuğun babası H.E.'yi emniyete davet etti. Baba H.E. emniyetteki ifadesinde öğretmenden şikayetçi olmadığını söyledi. H.E.'nin, öğretmen ile görüştüğünü kendisinden özür dilediğini ve olayı aralarında hallettiklerini söylediği öğrenildi. İfade için çağrılan G.Y. de olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ve bir anlık boşlukta meydana geldiğini söyledi.
 
20 VELİDEN DESTEK İMZASI
 
G.Y. hakkında idari soruşturma sürerken, sınıfta eğitim gören çocuklardan 20´sinin velisi öğretmenin okulda eğitime devam etmesini isteyerek Bolu Valiliği´ne dilekçe verdi. Dilekçede, "Çocuğum Cumhuriyet İlköğretim Okulu 2/D sınıfında öğretmen G.Y.´den eğitim görmektedir. Son zamanlarda öğretmenimiz G.Y. hakkında basın ve sosyal medyada çıkan haberlerin abartılarak farklı yerlere çekildiğini üzülerek görmekteyim. Ancak ben öğretmenimizin gerek çocuğuma verdiği eğitimden gerekse sınıf içerisindeki davranışlarından memnunum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.

Füzeleri inceleyen Putin´e savaş uçakları eşlik etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 bin yıl önce bakın ne yazmışlar... Kırıkkale'de bulundu

4 bin yıl önce bakın ne yazmışlar... Kırıkkale'de bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA