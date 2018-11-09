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Öğrencisinin parmağını kırıp bileklerini çatlattı

Okul müdürünün okuldan kaçtığı gerekçesiyle 12 yaşında bir öğrenciyi dövdüğü iddia edildi. Bu dayak sırasında çocuğun bir parmağı kırıldı, bilekleri çatladı.

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Olay, Kahramanmaraş'ın Tombak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Ömer Koca okuldan kaçtığı gerekçesiyle okul müdürü M.Y. tarafından bir saat dövüldü. Okul müdürü, elindeki sopayı ıslatıp ıslatıp yeniden vurdu. Yediği dayak nedeniyle öğrencinin bir parmağı kırıldı, bilekleri çatladı.
 
Hastaneye giden aile müdüre müdahale etmeyen diğer öğretmenlere de tepki gösterdi. 
 
Müdür hakkında jandarma karakoluna gidip şikayette bulunan Koca ailesi, savcılığa da suç duyurusunda bulunacak.
(NTV)
 

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