Yaşam

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Adana'nın Kozan ilçesinde 500 TL'lik şofben parası tartışması nedeniyle 70 yaşındaki kiracılarını darp ederek ölümüne neden olan şüpheli öğretmen ve eşi jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğretmen adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 13:06
Olay, dün ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak'tan şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü. Ev sahibi Yener (42) ve eşi Nurhan R. (38), 3 çocuk babası Başak'ı sopa ve demir levye ile dövdü. Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak'ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞÜPHELİ ÖĞRETMEN ADLİYEYE AĞLAYARAK ÇIKTI

Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan şimdi ise öğretmenliğe devam ettiği öğrenilen Yener R., eşi Nurhan ve çocuklarıyla birlikte kaçtı. Kaçan Çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan ev sahibi şüpheliler Yener ve eşi Nurhan R., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde hıçkıra hıçkıra ağlayan Yener R.'nin ifadesinde pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Çiftin savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

