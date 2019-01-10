Öğretmen karne görüşleri, 1. Dönem ilkokul 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf 4. Sınıf karne görüşleri örnekleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Karnelerin alınmasına az bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl resmi takvimini yayınlıyor. Bu çalışma takvimine göre MEB’e bağlı okulların tatil zamanları belli oluyor. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler çalışma takvimine bakarak planlarını düzenliyorlar. İdareciler de gerekli işlemleri yerine getiriyorlar. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. Öğrenciler için ilk ders zili çaldı. Yarıyıl tatili ise 18 Ocak’ta başlayacak. 15 gün tatil yapılacak. Öğrenciler için karne heyecanı başladı. Son sınavların da yapılmasının ardından yazılı sonuçları ile beraber hesaplamalar yapılıyor. Öğretmenler karneleri hazırlıyorlar. Karnelerin içerisine de görüş kısmına birtakım öğütler, temenniler ekliyorlar. Öğretmenler, öğrencilerin başarı durumuna göre karnelerine bir görüş yazıyor. Bu görüş içerisinde motive edici, başarı durumunu belirten cümleler yer alıyor. Başarı durumu iyi olan öğrenciler için tebrik içeren, başarı durumu orta olan öğrenciler için biraz daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan, başarı durumu zayıf olanlar için ise daha fazla teşvik edici cümleler yer alıyor. En güzel öğretmen karne görüşlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

Başarılı bir dönem geçirdin. Başarılarının artmasını istiyorsan tatilini verimli geçirmen gerekir.

Gösterdiğin başarı takdire şayan. Yeni eğitim öğretim döneminde de bu başarının daha da artmasını dilerim.

Etkili çalışamadığın için derslerde başarı gösteremedin. Bu durumu düzeltmen gerekir. Ancak o zaman hayattan haz alırsın.

Arkadaş ortamının olumsuz etkisiyle senden beklenen başarıyı gerçekleştiremedin. Bu vaziyetini düzeltmen gerekir.

Gösterdiğin başarıdan dolayı seni ve aileni kutlar, birlikte mutlu bir tatil geçirmenizi dilerim.

Derslerine daha çok çalışmalısın. Bu sene senden bekleneni gerçekleştiremedin.

Hayatta başarılı olmak istiyorsan, ömrünün en güzel çağını çalışmakla geçireceksin. Ancak o zaman yaşamanın anlamını öğrenebilirsin.

Hiçbir uğraş boşuna değildir. Vakti zamanı geldiğinde harcadığın emeklerin mükâfatını göreceksin.

Faydalı olmak, özverili olmanın sonucudur. Başarılı olmak, çok çalışmanın sonucudur.

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

Başarılı öğrenciler için

*Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

*Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

*Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

*Başarılarının devamını dilerim.

*Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum.

*Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

*Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

*Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun.

*Senden daha fazlasını bekliyorum.

*Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

*Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

*Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

*Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.

*Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

*Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda dabaşarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

*Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

*Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…

*Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

*Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyiyerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.

*Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

Orta Seviyedeki Öğrenciler

*Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.

*Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.

*Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

*Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.

*Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

*Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

*Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.

*Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam…

*“Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk.” Öyleyse çalışmaya devam.

*Tatilde iyice dinlenmeni istiyorum. Çünkü ikinci dönem daha başarılı olmanı bekliyorum senden. Eksiklerini gidermek için tatilde konu tekrarı yapabilirsin. Şunu bilmeni istiyorum ki daha başarılı olabilirsin.

*Tatilde karne notlarını ve geçen bir dönemi değerlendirmeni istiyorum. Bence daha iyi olabilirdi. Aynı fikirdeysen iyice dinlen ve başarma azmiyle dön. Bize neler yapabileceğini göster.

*Geçen dört aya ve karne notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. İkinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Olacak göreceksin. Tabiî ki sen de istersen.

Ders Durumu Zayıf Öğrenciler

*Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

*Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

*Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

*Yolun uzun, her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

*Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

*İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.

*Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. *Adımını attın, sıra hamlede…

*Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.

*Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım.Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

*Eksiklerini tamamlaman Ferhat’ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.

9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR İÇİN (LİSELER) ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

*Yücelmek, yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun.

*Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun.

*İşleyen demir ışıldar.

*Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.

Uyarı yazıları

*Tembelliği huy edinmekten sakınman lazım.

*Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.

*Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.

*Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.

*Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.

*Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.

*Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.

*Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.

*İyilerin tembelliği kötülerin hakimiyetini hazırlar.

*Mükemmelliğin yolu ancak kusurunu görene açıktır.

Karneye yazabileceğimiz bazı sözler

Orta halli öğrenciler için

*Bilgi, beceri ve bilince nasıl sahip olacağını bildiğin zaman en iyisini başarabilirsin.

*Başarı yapabildiklerimizde gizlidir… Yapamadıklarımızda değil.

*Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

*Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir.

*Başarı cesaretin çocuğudur.

*Ya başarı yolunu bulacaksın, ya da yenisini yapacaksın.

*Başarı için çok şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir.

*Kışın soğuğunu çekmeyen baharın tadına varamaz.

*Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

*Bir çiçekle yaz olmaz, bu kadar çalışmayla da başarı olmaz.