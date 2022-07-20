İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2022 Çarşamba / 21 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5899
  • EURO
    18,033
  • ALTIN
    967.377
  • BIST100
    2513.57
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Öğretmen, telefon dolandırıcılarına 700 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı
Yaşam

Öğretmen, telefon dolandırıcılarına 700 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı

Kahramanmaraş'ta öğretmen Ferda B. (47), kendilerini savcı ve başkomiser olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına, 700 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. 2 şüpheli polis tarafından yakalanırken, altınlara ulaşılamadı.

DHA20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde oturan Ferda B.'yi 7 Temmuz'da telefonla arayan bir kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, yanında da Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia etti. Şüpheli, "Operasyon yapıyoruz, sizin de desteğiniz olacak" diyerek, Ferda B.'den evindeki ziynet eşyalarını vermelerini istedi. Dolandırıcılara inanan Ferda B., yapılan yönlendirme ile 700 bin lira değerindeki altınlarını evinin yakınındaki elektrik direğinin kenarına bıraktı. Daha sonra 2 kişi altınları alarak kaçtı.

Ferda B., bu kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin İlhan T. (20) ve Kadir A. (21) olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda Ferdi B.'den alınan altınlar bulunamadı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.