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Öğretmene ‘okuldan soğuttun’ soruşturması

Kas erimesi hastası (DMD) ortaokul öğrencisi Said Şeşe’nin ailesi oğullarını azarlayarak okuldan soğuttuğunu iddia ettikleri öğretmen A.T. hakkında şikâyette bulundu, MEB soruşturma başlattı.

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Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan yüzde 97 engelli DMD hastası Said Şeşe, iddiaya göre geçen mart ayında matematik öğretmeni A.T’nin (35), gürültü yaptığı gerekçesiyle arkadaşlarının önünde kendisine bağırıp, azarlaması nedeniyle okuldan soğudu. 

Özellikle matematik dersi olduğu günler okula gitmek istemeyen Şeşe’nin ailesi, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) öğretmen A.T, hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine A.T. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı. Bu olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten Said Şeşe, “Öğretmenim A.T, bana bağırıp, hakaret ve küfür etti. Eliyle bana doğru ‘deli’ işareti yaptı. Sınıfta ağladım. Bu olaydan sonra da matematik dersinin olduğu pazartesi ve cuma günleri okula gitmek istememeye başladım” dedi. 

MORALİ YÜKSEK OLMALI 

Anne Seyyare Şeşe ise oğlunun yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu belirtip, “Said’in hastalığı hızlı ilerliyor. Doktorların söylediğine göre 5 yıl daha ömrü kaldı. Maalesef hastalığının tedavisi yok. Artık umudumuzu yitirdik. 

Tek yapabildiğimiz, oğlumun moralini yüksek tutup, onu mutlu edebilmek. Bu hastalıktan mustarip bazı aileler, çocuklarını dışarı çıkarmıyor. ‘Okula gidip de ne olacak, umut mu var sanki’ diyorlar. Ancak, ben buna rağmen oğlumun hayata küsmesini istemediğim için tüm güçlüklerine rağmen okula götürmeye devam ediyorum.

Ancak, şimdi de bu yaşanan olay nedeniyle yıkıldık” diye konuştu. Öğretmen A.T. ise öğrencisine iddia edildiği gibi davranmadığını belirtip, “Ailenin şikâyetçi olması üzerine gelen müfettişlere ifademi verdim. Soruşturma sürüyor. Ailenin burada başka bir amacının olduğunu düşünüyorum. Hakkımdaki iddiaları ise kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

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