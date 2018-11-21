Öğretmenler Günü hediyesi En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri/fikirleri nelerdir? En ucuz Öğretmenler Günü hediyeleri neler? 24 Kasım Öğretmenler Günü kampanyalarına kısa süre kaldı. Öğretmenlere ne hediye alınır en güncel öğretmenler günü hediye fikirleri haberimizde yer alıyor. 24 kasım öğretmenler günü yaklaşırken öğrenciler öğretmenlerine ne hediye alacaklarını düşünüyor. Yolumuzu her zaman aydınlatan geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizin günü 24 kasım 2018 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Peki erkek ve kadın öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne sayılı günler kaldı. Öğretmenlerimizin üstümüzdeki emeklerini hiçbir şekilde ödeyemeyecek olsak da, bu önemli günde onları mutlaka hatırlamamız, arayıp sormamız, teşekkür amaçlı ufak tefek hediyeler almamız gerekiyor. Öncelikle öğretmenlerimize vereceğimiz en güzel hediye başarılı olmamız. Onlara vereceğimizin içten sıcak bir öpücük bile onlara yeter. Öğretmenler günü hediyesi denince akla gelen ilk fikir ise çiçektir. Mis kokulu, renk renk çiçekler öğretmenlerimizi mutlu edebilir. Bir diğer fikir ise güzel bir kalem ya da parfüm olabilir. Erkek öğretmen ise güzel bir kalem, kravat ya da parfüm iyi bir fikir olabilir. Öğretmenler Günü, Türkiye’de 1981 yılından beri her yıl 24 Kasım’da kutlanır. İşte merak edilen 24 Kasım en farklı yeni güncel Öğretmenler Günü hediye fikirleri/ önerileri star.com.tr’de…

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ/ ÖNERİLERİ

İçi Yazılabilir Defter Yüzük

Öğretmenler Günü’nde hediye vereceğiniz öğretmen bir kadınsa, ona güzel bir aksesuar hediye edebilirsiniz. Tabii öyle alelade bir aksesuar değil, mesleği ile en özdeşleşmiş materyalerden biri olan defterle tasarlanmış bir aksesuar.

** El yapımı olan yüzük; keçe, metal ve defter kağıtlarından oluşmaktadır.

Benim Canım Öğretmenim Kare Ayna

Öğretmeninizin her gün aynaya bakarken sizi hatırlamasını istiyorsanız, üzerinde ‘Benim Canım Öğretmenim’ yazan kare ayna, Öğretmenler Günü için mükemmel bir hediye önerisi olabilir.

Kişiye Özel En Bilgili Öğretmen Geri Dönüşüm Defter

Öğretmeninize defter hediye etmek klasik bir hediye olabilir. Fakat klasik bir hediyeyi farklılaştırmak sizin elinizde. Kişiye özel bir defter ile öğretmeninize hem kullanışlı bir hediye almış hem de klasik hediyenizi farklılaştırmış olursunuz.

Kişiye Özel En Sevdiğim Öğretmenim Kupa

Sabah kahvesini yudumlarken, en sevdiğiniz öğretmeninizin, en sevdiği öğrencilerinden birini düşünerek gülümsemesi paha biçilemezdir. Bir de kahvesini yudumladığı kupada ‘En Sevdiğim Öğretmenim’ yazıyorsa, o kahvenin tadına doyum olmaz.

Kişiye Özel İsim Baskılı Roller Kalem Mavi

Kalem basit bir hediye gibi görünebilir, fakat kişiselleştirildiğinde tamamiyle farklı bir algıya sebep olur. Bu yüzden kişiye özel isim baskılı Cross marka kalemi sevdiğiniz bir öğretmeninize gönül rahatlığı ile hediye edebilirsiniz.

**Kişileştirme alanındaki bilgiler kalem ve kutu üzerine baskı yapılmaktadır.

İsme Özel Fonksiyonel Deri Defter - Mavi

Öğretmeninize hediye olarak defter alma fikri basit gelebilir. Fakat fonksiyonel bir defter fikri, caziptir. Kişiye özel ad-soyad yazılacak, telefon ve kalem takma yeri olan, kartvizit cepli, mavi renkli, termo deri kapaklı, çizgili 160 sayfa deri defter, sanırız basit olarak düşündüğünüz bu hediyeyi cazip hale getirebilir.

Kişiye Özel Harfli Ahşap Saksıda Sukulent

Çiçek her özel gün için en vazgeçilmez hediyelerden biridir. Öğretmenler Günü için de öyle… Hele bir de tamamı el yapımı olan, üzerinde kişiselleştirilebilir bir harf bulunan ahşap saksıda bir sukulent, hediyenizin klasik çiçek buketlerinden biraz daha farklılaşmasını sağlayacaktır.

Unutulmaz Anlar Fotoğraf Defteri

Artık her şey dijitalleşti demeyin. Çünkü hala nostaljik hediyelerden büyük mutluluk duyan bir kitle var. Sizin öğretmeniniz de nostaljik hediyelerden hoşlanacak biriyse, ona ilk sayfasında ikinizin fotoğrafının olduğu, Unutulmaz Anlar Fotoğraf Defteri, hediye edebilirsiniz.

Kişiye Özel Siyah Defter Kalem Set 10x14

Klasik hediyelerden asla şaşmam diyenler, öğretmeninize bu klasik hediyeleri biraz farklılaştırıp hediye etmeye ne dersiniz? Kişiye özel siyah defter ve kalem kombini ile klasik hediye anlayışınızı belki biraz farklılaştırabilirsiniz.

Kişiye Özel Öğretmen Anlamı 2019 Beyaz Deri Ajanda

‘Size ‘Öğretmen nedir?’ diye sorsak ne cevap verirdiniz? Lütfen vereceğiniz cevabı bu hediyeye saklayın ve 24 Kasım’da bu sorunun sizin için ne anlam ifade ettiğini öğretmeninize söyleyebileceğiniz kişiselleştirmiş bu ajandaya odaklanın.

Öğretmenler Günü ’nde, ne alacağına karar veremeyenler için seçtiğimiz, uygun fiyatlı hediye önerileri bu şekilde. Tüm hediye önerilerini inceleyip, daha sonra mı karar vermek istiyorsunuz, ÇiçekSepeti’nde binlerce ürün arasından dilediğiniz ürünü seçebilirsiniz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAMPANYALARI

TÜRK TEKEKOM’DAN HEDİYE PAKET

24 Kasım Öğretmenler Günü´ne özel Türk Telekom´lu öğretmenlerimize bir gün boyunca geçerli 1GB cepten İnternet ve bir hafta boyunca geçerli şebeke içi sınırsız konuşma hakkı hediye edilecek. Hediye 1 Gb cepten internet 24 Kasım 2018 saat 23:59´a kadar; bir hafta boyunca yurt içi aramalarda geçerli olmak üzere şebeke içi sınırsız konuşma hakkı ise, 30 Kasım saat 23:5´a kadar kullanılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Twitter üzerinden öğretmenleri ilgilendiren bir video yayımladı. ''Öğretmenlerimize armağan olsun.'' başlığıyla yayımlanan videoda 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle yapılan indirimler paylaşıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü için 24-30 Kasım arasında TCDD’ye bağlı hızlı tren ve ana hat biletlerinde yüzde 50, PTT’den posta ve kargo gönderimlerinde yüzde 30 indirim uygulanacak. Öğretmenlere, Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Jet seferlerinde 19 Kasım 2018-31 Mart 2019 tarihleri arasında yüzde 25 indirim yapılacak.

MÜZELERE GİRİŞ ÜCRETSİZ

MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine girişin öğretmenler için artık ücretsiz olacağını da açıkladı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINABİLİR?

Yılın En iyi Öğretmeni Oscar Ödülü: Hadi biraz öğretmeninizi gururlandıralım. Başarılı ve gözünüzde en iyi öğretmen sıfatını hak eden öğretmeninize anlamlı bir armağan vermek isterseniz ‘Öğretmenler Günü'nde Oscar Heykelciği yine ideal bir seçim! Orijinal altın sarısı rengindeki Oscar Ödülü, en iyi Öğretmenler Günü için hediyelerinden biri!

Erkek cüzdan modelleri: Erkek öğretmeninize uzun yıllar kullanabileceği ve her kullanışında sizi hatırlayabileceği en ideal Öğretmenler Günü için hediyesi cüzdan!

Kişiye Özel Kalemler: Çok klasik gelebilir ancak, tüm Öğretmenler Günü'nde akla gelen ilk hediye seçeneği kalemler. Üzerine öğretmeninizin ismini ve soy ismini yazdırarak hazırlatabileceğiniz, çok anlamlı ve çok güzel hediye seçeneklerinden biri.

Çiçek: Çiçekten daha iyi bir Öğretmenler Günü hediyesi düşünülemez. Üzerine öğretmeninize olan sevginizi anlatan bir de sevimli bir not eklediğinizde harika bir seçim olacaktır.

Çikolata: Özel yapım bir çikolata ile öğretmeninize onu ne kadar sevdiğinizi belirtebilirsiniz.

Defter: Bir öğretmenin en ihtiyacı olan şeylerden biri de defterdir. Şık ve güzel bir ajanda hediye edebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra kendiniz el yapımı bir hediye de yapabilir veya ona güzel bir mektup veya şiir yazabilirsiniz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖNEMİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

İŞ GÜNLERİNDE ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLAYAN ÜLKELER

Azerbaycan

Azerbaycan'da her sene 5 Ekim günü Uluslararası Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Avustralya

Avustralya'da Öğretmenler Günü Ekim ayının son cuma gününde kutlanır. UNESCO tarafından Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanması tavsiye edilen 5 Ekim'de Avustralya'da genellikle okullar tatil olduğu için ekim ayının son cuma günü Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir.

Çek Cumhuriyeti

Evrensel eğitimin ilk savunucularından Jan Amos Comenius’un doğum yıldönümü olan 28 Mart günü Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

Hindistan

Hindistan Öğretmenler Günü'nü 5 Eylül'de kutlar. Bu, eski Hindistan devlet başkanı ve öğretmeni Dr. Sarvepalli Radhakrishnan'ın doğum günüdür. Dr. Radhakrishnan 1962'de Hindistan cumhurbaşkanı olunca bazı öğrencileri ve arkadaşları onun doğumgününü kutlamalarına izin vermesi konusunda kendisine isteklerini danışmıştır. Dr. Radhakrishnan da yanıt olarak Benim doğumgünümü ayrıca kutlamak yerine, 5 Eylül Öğretmenler Günü olarak kutlansa bu benim kendi gurur ayrıcalığım olur. demiştir.

Bu gün Hindistan'da tatil değildir. Bu gün bir kutlama günü olarak kabul edilip öğrenciler normal bir günmüş gibi okula gelir; olağan etkinlikler ve dersler, kutlama aktiviteleriyle birlikte teşekkür ve hatırlama da içerir. Bazı okullarda bu günde öğretmenlerin sorumluluklarını son sınıf öğrencileri alarak öğretmenlerinin kıymetini bildiklerini onlara gösterir.

Geleneksel olarak, Hintler öğretmenlere çok büyük bir saygı ve onur barındırmışlardır. Eski bir Hint'in söylediğine göre (genellikle öğrencilere öğretilir) öğretmeni 3. sırada sıralar, Tanrı'dan bile önce: Anne, Baba ve Öğretmen Tanrı'dır anlamında "Maata, Pitha, Guru, Daivam". Bir beyitin (doha) söylemi Guru Govind doou khare kake lagon paai? Balihari guru aap ki Govind deeo batai, ne göre "İlk selamımı kime vermem gerektiği konusunda içinden çıkılmaz bir durum içindeyim: Öğretmen mi yoksa Tanrı mı. Beni Tanrı'yı bilmem konusunda aracılık edecek kişi olan öğretmeni seçmeliyim." Başka bir örnek olarak, Hinduizm'in kutsal kitabının orta kısımlarında "Guru Bramha, Guru Vishnu, Guru devo Maheshwaraha - Gurusakshath parabramha tasmai shree gurve namaha," der, çevirisiyse "Öğretmen üçlü birliktir. Öğretmenin kendisi Tanrı'nın önündeki belirtidir." Öğretmen her çocuğa her kimseye bilgi vermekle kalmaz onun annesi görevini de üstlenmiş olur.

İran

Murtaza Mutahhari'nin öldürülüşünün yıldönümü olan 2 Mayıs günü Öğretmenler Günü'dür.

Malezya

Malezya'da Öğretmenler Günü (Malezyaca: Hari Guru) 16 Mayıs'ta kutlanır.

Peru

1953’ten bu yana 6 Temmuz günü resmi olarak Öğretmenler Günü’dür. Peru’nun bağımsızlığını kazanmasından sonra 6 Temmuz 1822’de kabul edilen bir yasa ile ülkedeki ilk öğretmen okulunun kurulması sebebiyle 6 Temmuz günü seçilmiştir.

Slovakya

Jan Amos Comenius’un doğum yıldönümü olan 28 Mart günü Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

Türkiye

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

*O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

*Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

*Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

*Her bilgiyi, doğruyu zihinlerimize sevgiyle ilmek ilmek işleyen, her zorlukta sabretmeyi öğreten biricik öğretmenim. Sizi tanıdığım için, hayatıma dokunduğunuz için çok şanslıyım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

*Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

*Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

*Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

*Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez.