Öğretmenler Günü mesajları kısa uzun yeni 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri sözleri en güzel kutlama mesajları Öğretmenler Günü mesajları araştırılıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri sözleri kısa uzun yeni en güzel kutlama mesajları nelerdir? Öğretmenler Günü ile ilgili mesajlar için tıkla! 24 Kasım 2018 Öğretmenler Günü’ne sayılı günler kaldı. Binlerce öğrenci internetten ‘’ Öğretmenler Günü mesajları güzel, anlamlı, kısa ve uzun mesajları, sözleri, şiirlerini araştırmaya başladı. En çok paylaşılan Öğretmenler Günü kutlama mesajları kısa uzun yazıları haberimizde bulabilirsiniz. Peki Öğretmenler Günü şiirleri 2,4,6 kıtalık en anlamlı ve güzel 24 Kasım şiirleri neler? Kutsal mesleklerden biri olan Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları, öğretmenler günü için en güzel sözler haberimizde! Öğretmenler Günü Sözleri, Öğretmenler Günü Mesajları, Her sene 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl da çeşitli etkinliklerle boy gösterecek. Sadece öğrenciler değil, yetişkenler de kendilerini yetiştiren öğretmenlerine Whatsapp, SMS, sosyal medya üzerinden 24 Kasım 2018 öğretmenler günü resimli kutlama mesajları ve sözlerini sorguluyor. Bilgi, birikim ve tecrübeleri ile her zaman yolumuza ışık tutan öğretmelerimizin günü olan 24 Kasım heyecanı başladı. Bu anlamlı günde en güzel öğretmenler günü mesajlarını, resimli 24 kasım mesajlarını ve Atatürk'ün sözlerini sizler için derledik. Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gündür... İşte merak edilen Öğretmenler Günü ile ilgili en güzel mesajlar, kutlama sözleri ve yazıları

24 Kasım 2018 Öğretmenler Günü mesajları kısa uzun 2,4,6 kıtalık şiirlerini haberimizde derledik. Vatandaşlar internetten '' Öğretmenler Günü kutlama mesajları, Öğretmenler Günü en güzel ve farklı şiirleri neler?' araştırmasına girişti. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti. Öğretmenler Günü şiirleri 24 Kasım Öğretmenler Günü Sözleri Öğretmenler Günü mesajları, Öğretmenler Günü şiirleri en anlamlı öğretmenler günü mesajları, whatsapp resimli mesajları, en özel şiirler hepsi burada. Öğretmenler Günü'ne özel şiirler, şarkılar, sözler ve fotoğraflı mesajlar gibi aradıklarınız star.com.tr’de yer alıyor. Hayatları boyunca gelecek nesilleri eğitmek için çaba harcayan öğretmenlerimizi onore etmek için her yıl 24 Kasım tarihi, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu günün anlam ve önemi kapsamında pek çok etkinlik düzenleniyor. 24 Kasım'ın yaklaşmasıyla birlikte, bu güne özel şiir araştırmaları da hız kazandı. Kutsal mesleklerden biri olan Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları, öğretmenler günü için en güzel sözler star.com.tr’de yer alıyor… ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI -Bir gün dersem ki, ben öğretmenim kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim unutmayı unuturum da, unutmadığım kalbimdeki en güzel yerindir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun... - Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun... - Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlıkve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.(Hz. Ali) - Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk) - Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel mesajlar ve sözlerBugün 24 Kasım öğretmenler günü... Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan,... - Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… -Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Rufini) -Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman atasözü) -Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur. (Atasözü) -Yeryüzünde öğretmenlikten başka onurlu bir meslek tanımıyorum. (Diyojen) -Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. -Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır. EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI KISA - UZUN Okulun Vereceği İlim Ve Fen Sayesindedir Ki, Türk Milleti, Türk Sanatı, Ekonomisi, Türk Şiir Ve Edebiyatı Bütün Güzellikleri İle Gelişir. Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Dünyanın en değerli varlıkları olan sız öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Tüm Öğretmenlerin ‘Öğretmenler Günü’ kutlu ve mutlu olsun. Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun! Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun! O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun! Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum. Dünyanın en tatlı ögretmeninin Ögretmenler Gününüz kutlu olsun! 24 KASIM 2018 ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI -Ögretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun! - Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… - Bir Ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve ögretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun! - Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun! - Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. - Siz Ögretmenler "sevgi Elcileri" Siniz. Sınıfta yasama sevinci, Toplumda Huzur, Ülkede Barış, Meslektaşları arasında demokratliğin Simgesisiniz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. - Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim. - Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim. - Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutlulukl diler, ellerinizden öperim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ Canım öğretmenim 24 Kasım öğretmenler günün kutlu olsun… Bir harf öğretene köle olmamız öğütlenmişken bize hayatı öğretenlerin değerini bilmiyoruz. 24 Kasım kutlu olsun. Değerini hiçbir zaman bilemeyeceğimiz dünyanın en değerli insanlarının 24 Kasım öğretmenler gününü kutlarım. Bir çocuğun hayatındaki en büyük şans iyi bir öğretmene denk gelmesidir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ülkemizin fedakâr öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Atatürk Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum. Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ Küçük yüreğim Sığmıyor sevgim Taştı sevincim Can öğretmenim En güzel duygum En doğru bilgim Canımsın benim Can öğretmenim BAŞÖĞRETMEN Atatürk benim Başöğretmenim. Ne öğrendimse Ondan öğrendim. Baktım ki asker, Ben de askerim, Kars'ta, Kore'de Nöbet beklerim... Baktım kürsüde, Nutuk söylüyor, O'nun sesini, Dünya dinliyor. Ne heyecanlı Ne heybetli O, Türk tarihinde En kudretli O. Tarih okudum, Baktım başta O. Her iyi işte, Her savaşta O. Bu devrimleri Hep O düşünmüş, Milleti için, Ağlamış gülmüş. O semamızda Ebedi güneş, O gönlümüzde En harlı ateş. Çocuk kalbimle, İlk O'nu sevdim. Atatürk benim, Başöğretmenim... Tarık ORHAN ÖĞRETMENİM Güler yüzlü öğretmenim, Bir tanesin, canım benim. Masallarla bilmeceler, Anlatırsın neler neler... Kalemimi tutamazken Kitabımı açamazken Bir de baktım yazıyorum, Sular gibi okuyorum. Çalışıp iyi olmayı, Koşup el ele vermeyi, Bu güzel yurdu sevmeyi Sen öğrettin öğretmenim. Bizde pek çok emeğin var, İçimizde çok yerin var Yetiştirdin hepimizi, Ver öpelim elinizi Süleyman KARAGÖZ ÖĞRETMENİM-2 Öğretmenim, Canım benim! Seni ben pek Çok severim. Sen bir ana, Sen bir baba, Her şey oldun Artık bana Gözüm sende, Gönlüm sende. Okut, eğit Beni sen de Okut, öğret Ve nihayet Yurda yarar Bir insan et! Rakım ÇALAPALA BİRİCİK ÖĞRETMENİM Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri. Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri. Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri. Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim. Hep okulda geçirsem günleri, geceleri, Daha erken öğrensem harfleri, heceleri. Sende saklı bulunan o güzel bilgileri, Ben de almak isterim biricik öğretmenim. İstemez oldum artık vefasız geceleri. Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri. Atamın önerdiği olmam istenen yeri, Bana sen hazırladın biricik öğretmenim. Hakkı ÇEBİ CANIM ÖĞRETMENİM! Bilmezdim okuttun dönmez dilimi, Yazar eyledin sen tutmaz elimi Bize mi adadın öğretmenim kendini, Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin. Koruyup gözetip sakındın gözünde, İçime sevgi dolduran gülen yüzünde, Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle, Canım öğretmenim içimde bir yüreksin. Bizim başarımızdı bütün emelin, Sen üzülme solmasın hiç cemalin, Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in, Canım öğretmenim sen önümde bir direksin. Suçumu bağışlayıp hep af edersin, Kötülüğe karşı iyiliği seçersin, Bizim çilemizi hep sen çekersin, Canım öğretmenim dilimde bir dileksin. Büyüyüp kendi yolumu bulursam, Kötülüğe haksızlığa karşı durursam, Ben de bir gün öğretmen olursam, Canım öğretmenim önümde bir örneksin GÜL YILMAZ SEVGİLİ ÖĞRETMENİM Sevgili öğretmenim, İnan sen bir ışıksın. Yanarsın gece gündüz. Aydınlatırsın bizi. Doğruyu, güzeli, Bize sen öğretirsin. Vatanıma sevgiyi, Kalbimize sen korsun. Çevreni aydınlatır, Bir mum gibi erirsin. Anne – baba gibisin, Bizi, bağrına hep basarsın ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR Benim Canım Öğretmenim Öğrenci bir fidandır, Öğretmen yağmur. Azıcık ıslatsa Büyüyüp ağaç olur. Öğretmendir öğrenciye yol gösteren, Öğrenciye okumayı öğreten. Eli kalem tutmazken Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten. ANA GİBİ, BABA GİBİ Öğretmenim bilir misin Seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin Gösteririm ben kalbimi Ana değil, ana gibi; Baba değil, baba gibi Öğretmenim ben de sevgin Can içinde bir can gibi... BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ Bir çok şeyler öğrettin, Yaramazlıklarıma sabrettin, Hatalarımı düzelttin, Benim Canım Öğretmenim. Sen bir gül gibisin, Bize hep gülümsersin, Bilirim bizi seversin, Benim Canım Öğretmenim. Atatürk’ü översin, Onu örnek alın dersin, En iyi olmamızı istersin, Benim Canım Öğretmenim. Birbirinizi sevin dersin, Hepimizi seversin, Barışın güzel olduğunu söylersin, Benim Canım Öğretmenim ÖĞRETMENİME Bilgi demetleri sun, yine bana, Yine yalçın dağlar ötesinden gel... Işık saç, erdem ver, sisli dünyama, Yine altın çağlar ötesinden gel... Aydınlığa giden sonsuz yollardan, Tomurcuklar açan yeşil dallardan, Bahçedeki taze, solmaz güllerden, Baharlarla bağlar ötesinden gel... Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan, Uzat maviliği şeffaf saraydan Buketler dererek bize uzaydan, Göklerden al tuğlar ötesinden gel. Milletime doğan şafaklarla şen, Şehitler yatağı topraklarla sen, Irkıma şen veren bayraklarla sen Tarihler, otağlar ötesinden gel.... Süleyman ÖZBEK SANATKAR Al, işte boyalarım Bir resim yap bana, Kâğıdı kocaman olsun... Bir manzara çiz Anadolu'dan Şöyle güzel bir manzara Seyrine doyum olmasın... Dünyamı karartan Kara bulutları çizme sakın! Önce, güneşi yap En üst köşeye; Aydınlatıcı olsun, Sıcaklık versin gönüllere... Ön plânda Bir çoban görünsün; Yaslamış sırtını Ulu bir çınar ağacına. Kavalını da ver eline Yanık yanık çalsın Bizim türkülerden... Çıngıraklı Kınalı koyunları, Kuzuları da yap tabi. Gönüllerde sevgiyi yeşerten Çimenleri de boya. Sümbülleri, nergisleri de çiz Körpe çocuklar misali... Bir dere aksın yan taraftan Beyaz köpüklü, Suları serinletici olsun Yeşertsin tohumları... Sonra; Uzaklarda görünen Bir köy olsun, Bizim köyümüz. Evleri görünsün; kerpiçten. Okulunu da çiz; Bacası ak tüten... Ve, Bir yol çiz Arkadaki dağların ta yücesine Aydınlık olsun... Eline sağlık öğretmenim, Ne kadar da güzel oldu!.. Olmasaydı bu çizgiler, Boş kâğıt neye yarardı!.. Ya ben; Ya bendeki çizgilerin öğretmenim; Bilginin, Gerçeğin, Sevginin Solmayacak çizgileri. Ya onlar olmasaydı, Ben; manzarasız Boş resim kâğıdı gibi Bir hiç olurdum... Devam et öğretmenim: Tükenmesin hiç kalemin, Tükenmesin nefesin. Gönlümün ta derinliklerinde Yücelerden yücesin... Bir kâğıda, Bir kendime bakıyorum. Başkalarını bilmem ama, Dünyanın en büyük sanatkârı İnan sensin... Hüseyin KULAKSIZ BEN ÖĞRETMENİM Doğuda, batıda benim izlerim, Güneyde,kuzeyde benim özverim. Dağlar yol versin,ister vermesin, Dağı,taşı deler yine giderim. Devletin çatısı benim eserim, Ata'mın dediği yolda giderim. Anamdan,babamdan hatta kendimden, Bizleri kurtaran eli severim. İster bozkır olsun,isterse çorak, Orası bir vatan,kutsal bir durak. Işığı yakmaktır, benim görevim, Bizlere yakışmaz,geride durmak. Ayfer TOMRUK SEVGİLİ ÖĞRETMENİM-2 Sevgisinin sonu yok, Kalbinin şefkati çok, Gönlü büyük, gözü tok, Sevgili öğretmenim. Bilgisi ışık saçar, Sözleri gönül açar, Ruhum sevinçen uçar, Sevgili öğretmenim. Bekliyoruz yolunu, Sardık sağla solunu, Uzat bize kolunu Sevgili öğretmenim. Toplandık dizi, dizi, Sev, okşa hepimizi, Sensin okutan bizi, Sevgili öğretmenim. Doğru yol gösterirsin, Okutur, eğitirsin, Bize bilgi verirsin, Sevgili öğretmenim. Seni candan severiz, Saygı duyar överiz, Ellerinden öperiz, Sevgili öğretmenim!.. Ali Osman ATAK SÖZ VERDİM ÖĞRETMENİME Öğretmenim, babam, ana kucağım Okulum, ilim, şehrim, bucağım Sınıfımsa, evim, barkım, ocağım Söz verdim öğretmenime BÜYÜK ADAM OLACAĞIM. Yeteri kadar çalışacağım, Rakibimle yan yana yarışacağım, Elbette aralarına karışacağım Söz verdim öğretmenime BÜYÜK ADAM OLACAĞIM Yükselmeli insan dalında Göstermeli becerisini cihanda Çalışkanlık belli olur simada Söz verdim öğretmenime BÜYÜK ADAM OLACAĞIM Zeynep Kamil İlköğretim Okulu SENİNLE HER MEVSİM BAHAR ÖĞRETMENİM Bir gün dersem ki, ben öğretmenim Kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim Unutmayı unuturum da, unutmadığım Kalbimdeki en güzel yerindir. Bir gün adımı soranda çocuklarım Kendimden önce senin adını söylerim Solmadan açabiliyorsa köpre tomurcuk, Uğrunda harcanır boncuk boncuk, Yine de bitmez öğretmenim var derim Güllerin güzelliğini göstermeden önce Gülşenin vurulduğu tebessümünü anlatırım Her zil çalışında önce sen gelirsin aklıma Senden incecik bir ışık gelir şiir şiir Ben susarım, yine sen konuşursun gönlünce. Bir gün dersem ki ben öğretmenim Sen güneş kadar uzakta bile olsan Her bakışımda gülümseyişini görürüm Işıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar İnan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Yılmaz İMANLIK ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI? 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti. 