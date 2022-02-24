Öğretmenler kolları sıvadı, 'kitap kurtları' için kütüphane hazırladı

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 10:44 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:44

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Baharözü köyündeki ortaokulun müdürü ve 9 öğretmen, okuldaki mevcut kütüphanenin yetersiz kalması üzerine harekete geçti.

Kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle işe koyulan eğitimciler, okulun kullanılmayan bir odasını kütüphaneye dönüştürmek için boya ve tadilattan geçirmeye başladı.

Baharözü Ortaokulu Müdürü Yasin Zileli, AA muhabirine, mevcut kütüphanenin küçük olması nedeniyle 96 öğrencisi bulunan okula yeterli gelmediğini belirterek, "Bunun üzerine tüm öğretmenlerle bir araya gelerek okula daha geniş yeni bir kütüphane kazandırmak istedik ve tamamen kendi imkanlarımızla bir kütüphane yapmaya karar verdik." dedi.

- KÜTÜPHANEDEN KÖY HALKI DA YARARLANACAK

Bu süreçte kitap desteğinde bulunan hayırseverlerin de olduğuna dikkati çeken Zileli, "Ardından öğretmenlerimiz kendi imkanlarıyla duvar kağıtlarını, boya ve diğer malzemeleri alarak işe koyuldular. Bu kütüphane sadece öğrencilerimize hizmet etmekle kalmayacak tüm köy halkını da kitaplarla buluşturacak. Köydeki vatandaşlarımız da kütüphanemizden faydalanabilecek." diye konuştu.

Zileli, kütüphaneyi mart sonunda başlayacak Kütüphaneler Haftası'na yetiştirerek öğrencilere çok güzel bir sürpriz yapmak istediklerini sözlerine ekledi.