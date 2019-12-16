Okan Kurt nereli? Okan Kurt kimdir kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. MasterChef'in bu akşamki yeni bölümünde hem izleyenlere hem yarışmacıları sürpriz bekliyor. MasterChef'in sürprizi olarak bu akşam Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol çiftleri yarışacaklar. Eğlenceli halleri ve tavırları ile dikkat çeken Okan Kurt hakkında araştırmalar hız kazandı. Okan Kurt hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

OKAN KURT KİMDİR?

Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, Ankara’da doğdu, Mersin’de büyüdü. Kendisinden bir yaş büyük olan abisi ve kız kardeşi var. Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimarlık okurken inşaatta devam etme kararı aldı. Beş yıl Amerika'da eğitim gördükten sonra 2 yıl da İtalya'da yaşadı. 2012 yılında kendisinden 10 yaş büyük olan ünlü popçu Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

Ticaretle uğraşan Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın klibinde oynamasıyla uzun süre gündeme geldi. "Şerefime Namusuma" klibindeki performansıyla adından söz ettiren Okan Kurt, komedyen Şahan Gökbakar'ın "Osman Pazarlama" filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Son dönemde Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Bu olay sonrasında Demet Akalın evliliğini bitirme kararı aldı.

11 Eylül 2018 tarihinde boşanan ikili, kısa süre sonra yeniden aynı evde yaşamaya başladı.