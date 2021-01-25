Oksijen tüpü patladı, kaynak yapmak için tankerin içine giren 3 kişi yaralandı

DHA 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:40 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:40

Olay, bugün öğlen saatlerinde Lüleburgaz' a bağlı Sakızköy'de meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, kaynak yapmak için bos akaryakıt tankerinin içine girdi. İşçilerin çalıştığı sırada oksijen tüpünün bir anda patlamasıyla 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz itfaiye ekipleri, tankerin içerisinde sıkışan 3 kişiyi yaralı olarak çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.