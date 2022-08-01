Öksürük krizi tutan servis şoförü banka şubesinin camından içeri girdi

Alınan bilgiye göre, Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde 34 LAM 540 plakalı servis aracıyla seyir halindeyken öksürük krizi tutan servis şoförü Vedat Ö, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önce kaldırıma çıkan minibüs, ardından ATM'ye çarparak banka şubesinin camından içeri savruldu.
Kazada servis aracında bulunan bir yolcu hafif yaralandı, banka ve önünde bulunan ATM'de hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hafif yaralanan yolcuya olay yerinde müdahale etti.
Çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılan servis minibüsünde maddi hasar oluştu.