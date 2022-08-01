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Yaşam

Öksürük krizi tutan servis şoförü banka şubesinin camından içeri girdi

İstanbul Kağıthane'de bir banka şubesinin camından içeri giren servis minibüsündeki yolcu yaralandı.

AA1 Ağustos 2022 Pazartesi 08:48 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde 34 LAM 540 plakalı servis aracıyla seyir halindeyken öksürük krizi tutan servis şoförü Vedat Ö, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce kaldırıma çıkan minibüs, ardından ATM'ye çarparak banka şubesinin camından içeri savruldu.

Kazada servis aracında bulunan bir yolcu hafif yaralandı, banka ve önünde bulunan ATM'de hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan yolcuya olay yerinde müdahale etti.

Çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılan servis minibüsünde maddi hasar oluştu.

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