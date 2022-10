Mevlid Kandili kartları, okul öncesi etkinlikleri için aratılıyor. İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Çocuklara peygamber sevgisini aşılamak için okul öncesi öğrencilere Mevlid Kandili etkinlikleri yaptırılıyor. Bunun için Mevlid Kandili ile ilgili fotoğraflar göz önünde bulunduruluyor. İşte okul öncesi etkinlikleri için Mevlid Kandili kartları

OKUL ÖNCESİ MEVLİD KANDİLİ KARTLARI

Mevlid Kandili bu yıl Ekim ayının 7'sine denk gelen Cuma günü idrak edilecek.

Okul öncesi Kandil etkinlikleri, öğrencilere yaptırılarak velilere anlamlı hediyeler olarak verilebiliyor. Okul öncesi Mevlid Kandili etkinliklerini sayfamızdan bulabilirsiniz. En güzel Mevlid Kandili kartlarını öncesi okul öncesi öğrencileri ile Kandil etkinlikleri yapmak isteyen öğretmenler için derledik.

HADİS KARTLARI

Okul öncesi Mevlid Kandili kartlarına hadisi şerifler yazıp pul ve sim gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Alternatif olarak bu hadislerden yine el yazısıyla kitap ayraçları hazırlayıp sevdiklerine hediye etmesini sağlayabiliriz.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir.

İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an'da yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır.

Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır.

Anadolu'da Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an'da yer almaz.