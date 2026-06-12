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Yaşam

Okul yolunda kabus: 7'si anaokulu öğrencisi 9 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde anaokulu öğrencilerini taşıyan okul servisinin bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7'si anaokulu öğrencisi, biri sürücü ve diğeri servis görevlisi olmak üzere toplam 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 09:58 - Güncelleme:
Okul yolunda kabus: 7'si anaokulu öğrencisi 9 kişi yaralandı
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Korkutan kaza, Manavgat ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat şehir merkezi istikametinden Çeltikçi Mahallesi yönüne seyreden Ramazan U. yönetimindeki 07 C 74020 plakalı anaokulu öğrencilerini taşıyan okul servisi, ara sokaktan çıkmak için bekleyen Makbule Y. idaresindeki 07 LUL 57 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada okul servisi sürücüsü Ramazan U., servis görevlisi Sümeyra T. ile serviste bulunan A.B., A.B., İ.K., F.Z.İ., U.C.T., B.K. ve İ.Ş. isimli anaokulu öğrencileri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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