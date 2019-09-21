19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Okul yolunda “köpeksavar” kıyafetle gidiyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe köyünde, 10 yaşındaki 5’inci sınıf öğrencisi, okul yolundaki köpeklerin korkusundan, babasının yaptığı “köpeksavar” adlı ilginç kıyafetle okula gidiyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçeye bağlı Topraktepe köyü Çalışlar Mahallesinde yaşayan İlköğretim okulu 5’inci sınıf öğrencisi Sena Çalış, okul servisinin yol olmadığı için evlerinin önüne kadar gelememesinden dolayı her gün yaklaşık 500 metre yürüyerek servisin kendisini alacağı noktaya gidiyor. Ancak yürüdüğü yolda bir köpeğin daha önce ablasını ısırmasından dolayı köpeklerden korkusundan yürümek zorunda kaldığı yolda köpek korkusu yaşıyor. Küçük Sena’nın bu korkusunu ise babası Halil Çalış 'köpeksavar' adı verdiği ilginç bir kıyafetle gidermeye çalışıyor. Bal üreticisi arıcıların giydiği kıyafete bir de çizme ekleyen Halil Çalış, her gün sabah kızına okula giderken bu kıyafeti giydiriyor. Küçük Sena ise köpeksavar kıyafeti giyip okul yolunda bu şekilde yürüyor. Serviste bir yakını tarafından çıkartılan kıyafet bekleme noktasında bırakılıyor. Okul çıkışı ise Sena aynı kıyafeti tekrardan giyerek evlerine kadar yürüyor. Evlerine gelen yolun 10 yıldır yapılmadığını ve okul servisininde eve kadar gelemediğini belirten baba Halil Çalış, “10 yıldır yolumuz bozuk başvurmadığım ilgili kurum kalmadı. 1500 tane başvurum oldu çözüm yok. Servis gelemediğinden çocuğumu ben okula götürüyordum benimde ayağım burkuldu eşimde sabah tarlaya gidiyor çocuk tek başına asfalt yola kadar köpekler saldırıyor diye korkudan gidemiyor. Önceki yıllarda diğer kızımı köpek ısırmıştı. Ben de çözüm olarak böyle bir kıyafet hazırladım. Köpekler bu kıyafeti görürse korkar çok sağlam diş geçmez, çizme zaten uzun ayağını koruyor. Ben iyileşene kadar böyle gidip gelecek” dedi.  

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ailesini katletmişti, ifadesi dehşete düşürdü

Ailesini katletmişti, ifadesi dehşete düşürdü

Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor

Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor

Ersun Yanal'dan Vedat Muric'e uyarı!

Ersun Yanal'dan Vedat Muric'e uyarı!

Ve mevsimin ilk karı yağdı

Ve mevsimin ilk karı yağdı

Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın

Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın

'Surkan' görücüye çıktı

'Surkan' görücüye çıktı

Anneden kızına geçen bir miras! Bölgenin en önemli lezzeti kışa hazırlanıyor

Anneden kızına geçen bir miras! Bölgenin en önemli lezzeti kışa hazırlanıyor

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor
 

POPÜLER HABERLER

Okulda dehşet anları! O anlar saniye saniye görüntülendi

Okulda dehşet anları! O anlar saniye saniye görüntülendi

Teknolojide milli hamle! Hedefi yüksek isabetle bulacak

Teknolojide milli hamle! Hedefi yüksek isabetle bulacak

Başkan Erdoğan, Akıncı'ya imzasını attı

Başkan Erdoğan, Akıncı'ya imzasını attı

Karadeniz'in saklı güzelliği: Görenleri büyülüyor

Karadeniz'in saklı güzelliği: Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA