Okullar yarın tatil mi? 13 Aralık MEB Valilik son dakika hangi illerde kar tatili olacak? Ankara İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 aralık perşembe okul var mı yok mu? Sivas Bitlis Bayburt Tunceli Sakarya Kars Erzurum'da okullar tatil olacak mı? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Kar yağışı yurdun dört bir yanında başladı. Birçok şehirden yoğun kar yağışı ve soğuk haberleri geliyor. Kar yağışının başlamasının ardından onbinlerce öğrenci eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da (Elazığ ve Malatya hariç) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor Yurt geneli hangi illerde yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili 13 Aralık MEB Valilik son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizden takip edebilirsiniz. Yurt genelindeki kar yağışı sonrası bazı illerde eğitime ara verildiği belirtlidi İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller

Kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Kar yağışı ile birlikte bazı illerden okulların tatil olduğu haberleri geliyor. Hiç kuşkusuz ki öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında bu geliyor. Yoğun kar yağışı olan illerde öğrenciler, 'Okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını arıyor.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK!



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege’de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ve Ankara'da kar yağışı başladı. İstanbul'da kar yağışı özellikle Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri'de etkili oldu. Ankara’da etkili olan kar yağışı ile birlikte de yüksek kesimler beyaza büründü. Kar nedeniyle şehir içinde ulaşım yavaşladı.



İstanbul ve Ankara'da bazı bölgelerde kar yağışları başladı. Yağışların artış göstermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci 13 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. MEB ve Valilik tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ankara ve İstanbul'da 13 Aralık'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili yeni gelişmeler gelmesi halinde detaylara bu ha berimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



SİVAS Bitlis SAKARYA KARS ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışın etkili olduğu yerler arasında Sivas Bayburt Tunceli Bitlis Sakarya Kars Erzurum'da bulunmakta. Bu şehirlerde okulların yarın tatil olup olmayacağı ile ilgili MEB ve Valilik'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



KAR YAĞIŞI NEDENİYLE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da (Elazığ ve Malatya hariç) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurt genelindeki kar yağışı sonrası bazı illerde eğitime ara verildi. İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller;



BİTLİS



Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerdeki okullarda YİBO ve pansiyonlu öğrenciler hariç tatil edildi.



Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 12 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi.



SİVAS



Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından, "Taşımalı eğitim yaptığımız il genelindeki tüm okullarımızda öğleden sonra eğitime yarım gün ara veriyoruz. Öğrencilerimizin evlerinde bol kitap okuyacağı tatil diliyorum" dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!



İstanbul'da beklenen kar yağışı Beylikdüzü, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Avcılar ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçesinde etkili olmaya başladı. Vatandaşlar ise lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, bugün İstanbul, çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. İstanbul Beylikdüzü, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Çatalca ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçesinde etkili olmaya başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı Beylikdüzü ilçesinde etkili olmaya başladı. Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerine göre, bugün İstanbul'un çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.



Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyordu.



İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya kar yağışlı geçecek



Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak.



İstanbul'da mevsimin ilk karı etkili olmaya başladı.



Çok bulutlu, Trakya hariç aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgede İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.



Bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

ANKARA’DA DA HAVA DURUMU KAR GÖSTERİYOR



Ankara’da gece yarısı başlayan hafif kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yer yer lapa lapa yağan kar ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kentin merkez noktalarında bazı alanlarda binaların çatıları ve araçların üzeri de beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, ekipler, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği duyuruldu.



FIRTINAYA DİKKAT!



Meteoroloji’nin fırtına uyarısı şu şekilde; Bugün ilk saatlerden itibaren Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70km/sa) bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı gün son saatlerde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın oluşturabileceği başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege’de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.