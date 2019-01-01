Okullar yarın tatil mi? 2 Ocak MEB Valilik son dakika Hangi illerde kar tatili olacak? Eskişehir, Elazığ, Elbistan, Ankara, Gaziantep'te okullar yarın (2 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? Bitlis'te okullar tatil mi? Balıkesir okullar tatil mi? Gaziantep okullar yarın tatil mi? Ankara hava durumu kar tatili yarın okullar kapalı mı? Elazığ'da okullar yarın tatil mi? Okul tatil haberleri son dakika gelişmeleri neler? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Geçtiğimiz hafta kar yağışın yoğun olduğu iller arasında yer alan Malatya, Erzincan, Elazığ, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Sivas, Bayburt, Bitlis, Gümüşhane ve Adıyaman’da kar nedeniyle okullar tatil edilmişti. Yılbaşı nedeniyle 31 Aralık ve 1 Ocak'ta tatil yapan öğrenciler şimdide 2 Ocak'ta okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yine kar yağışın etkil olabileceği bazı il ve ilçelerde okulların tatil idilmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışının etkili olabileceği yerler ile ilgili son tahmiler geldi. Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı kentlerde dün sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Okullar tatil olabileceği il ve ilçeler ile ilgili MEB Valilik son dakika haberlerini ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizden takip edebilirsiniz.

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? MEB VALİLİK SON DAKİKA DUYURULARI

2 Ocak'ta okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edileceği ile ilgili MEB ve Valilik'ten gelebilecek son dakika haberleri bu haberimizde sizlerle paylaşacağız.



YURT GENELİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri ile Edirne, Çanakkale, Denizli ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinden itibaren yağışların Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bitlis'te 2 gündür yağan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı! Bitlis´te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaşırken, tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı.



Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis merkezde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve araçlar kardan görünmez oldu. Kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi'ne ait 9 ayrı şantiyede 60 iş makinesi ve 90 personel, kapan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden paylaşılan son hava tahmini verilerine göre İstanbul'da cuma günü havalar soğuyacak, kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'daki kar yağışının cumartesi günü de yoğun olarak etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu verilerine göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru biraz artış gösterse de perşembe günün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte havalar soğuyacak ve yağışlar etkili olacak.



Soğuk ve yağışlı havanın cuma günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde, hafta sonu ise batı bölgelerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLABİLECEĞİ İL VE İLÇELER HANGİLERİ?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





RÜZGAR



Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR!



Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından uzun bir süre sonra İstanbul'da bu hafta sıcaklıklar eksi dereceleri görecek. Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve soğuk hava batıdan giriş yapacak ve Cuma günü İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı etkili olacak. Son verilere göre kar yağışının bir kaç gün süreceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı 1



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 8



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 14



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 9



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

BURSA °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



ÇANAKKALE °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu



İSTANBUL °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu



A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı



İZMİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



MANİSA °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



MUĞLA °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ADANA °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı



BURDUR °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



HATAY °C, 7°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



AKSARAY °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu



ANKARA °C, 1°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı



ÇANKIRI °C, 0°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı



ESKİSEHİR °C, -1°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



BARTIN °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu



BOLU °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı



DÜZCE °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu



AMASYA °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu



ARTVİN °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri kar yağışlı



SAMSUN °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



ELAZIĞ °C, 2°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı



ERZURUM °C, -4°C



Parçalı ve çok bulutlu



IĞDIR °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu



KARS °C, -3°C



Parçalı ve çok bulutlu



DİYARBAKIR °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı



GAZİANTEP °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu



ŞANLIURFA °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu



DENİZLERDE HAVA



Kuzey Ege’nin kuzeyi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in açıkları ile Kaş-Marmaris Arasında fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30), öğle saatlerinde batısı 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, ilk saatlerde batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’in batısı 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.



EGE



Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege' nin geneli ile akşam saatlerinde kuzeyi doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi 8 (75 km/sa), Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Kaş-Marmaris arasında güneydoğudan 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Kuzey Ege’nin kuzeyi ile Güney Ege’nin güneyi 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.



AKDENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz' de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde açıkları ile akşam saatlerinde doğusu 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 3,5m, batısı ile Doğu Akdeniz’in açıkları 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.



VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.