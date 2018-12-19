Okullar yarın tatil mi 20 Aralık MEB Valilik son dakika hangi ilde kaç gün kar tatili var

Okullar yarın tatil mi? 2018 Tekirdağ Çorlu Edirne İstanbul Mersin Valiliği okullar ne zaman tatil olacak? Kar tatili hangi il ve ilçelerde geçerli olacak? MEB ve Valiliklerde okullar tatil açıklaması geldi mi? Hangi ilde kaç gün kar tatili var? 20 Aralık Perşembe günü hangi illerde kar tatili var? Çanakkale'de okullar tatil mi? Tekirdağ'da okullar tatil mi? Elazığ, Bitlis ve Sivas'ta okullar tatil mi? sorularına ilişkin araştırma yapan öğrenci ve veliler için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Yurt geneli büyük bir kesiminde etkili olan kar yağışı neticesinde okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya devam ediliyor. Bugün kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar tatil edildi. Kar yağışların devam etmesi durumunda yarında bazı il ve ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesi bekleniyor. Söz konusu Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildiği bildirildi. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı bulunduğunuz ilin Valilik yada Kaymakamlık resmi intenet sayfalarında yeni gelişmeleri takip edebilirsiniz.



HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR BUGÜN VE YARIN TATİL OLACAK?



Kar titili haberleri havaların soğuması ile beraber yeni Eğitim Öğretim yılında öğrenci ve velilerin gündeminde ilk sıralar yerleşti. Öde yandan Çanakkale ve Tekirdağ'dan haftanın ilk kar tatılı haberi geldi.

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da il genelinde iki gün, Çanakkale'de ise Gelibolu ve Biga ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Alınan bilgiye göre, Gelibolu ve Biga ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı arttırdı.





MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU!



İlçelerin yüksek kesimlerdeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.



VATANDAŞLAR UYARILDI



Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BİR KAR TATİLİ HABERİDE TEKİRDAĞ'DAN GELDİ

Tekirdağ'da bugün ve yarın okullar tatil edildi. Soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilerken Tekirdağ'da kar tatili haberi geldi.



Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçelerimizde 19 Aralık Çarşamba (bugün) öğleden sonra ve 20 Aralık Perşembe günü olmak üzere tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaktır."



Tekirdağ'da okullar, 21 Aralık Cuma günü açık olacak.





TRAKYA'YI KAR VURDU



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Edirne’de hava sıcaklığı, eksi 1 dereceye kadar düştü. Gece yarısından sabah saatlerine kadar süren hafif kar yağışıyla kent beyaza büründü. Edirne Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışının etkili olduğu Edirne’nin Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitime ara verildi. Meteoroloji Edirne İl Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklık, sıfırın altında 6 dereceye kadar düşecek ve gün boyu hafif kar yağışı görülecek.



ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ



Edirne’de kar yağışı nedeniyle araçlarda hasara yol açan trafik kazaları meydana geldi. Özel okul öğrencilerini taşıyan Ali Avcı yönetimindeki 22 AB 748 plakalı servis minibüsü, İskender köy yakınlarında kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada minibüsteki 15 öğrenciden 1’i hafif yaralandı. Öğrenciler, yan yatan minibüsün arka kapısından çıkarılarak, başka minibüse alındı. Yaralı öğrenci ise sağlık görevlilerince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Tekirdağda bugün ve yarın okullar tatil edildi! Beyaza bürünen Tekirdağ’da, kara hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik ekipleri, önlem alırken, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücüleri, kent girişinde bekletilip, eksiklerini gidermeleri için uyarıldı.



ÇORLU HAVALİMANI’NDA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL



Kar yağışının etkili olduğu Çorlu ilçesinde de Çorlu Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Karayolları ve belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, meteoroloji yetkilileriyle yapılan görüşmeye göre, hava sıcaklığının daha da düşeceğini belirterek, "Yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında birkaç okulumuzda elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Bununla birlikte hava sıcaklığı biraz daha düşeceği için eğitime 1 günlük ara vermiş bulunuyoruz" dedi.



MALKARA’DA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR



Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı, 10 santimetre oldu. Yoğun kar nedeniyle Malkara’dan Tekirdağ ve Çanakkale yönüne giden sürücülerin geçişleri kontrollü sağlanıyor. Bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kalırken, Karayolları ve belediye ekipleri de ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.



Kırklareli’nin yüksek kesimleri ile Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı’nın bulunduğu bölgelerde de kar yağışı etkili oldu.



METEOROLOJİDEN OKUL TATİL ETTİRECEK KAR ALARMI

Yağdı yağacak derken kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya başladı. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı bu gün İstanbul ve Ankara'da da başladı.



Kar yağışı asıl etkisini yarından itibaren gösterecek. Perşembe ve cuma günü de etkili bir şekilde devam edecek olan kar yağışı 3 gün kar boyunca şu illeri etkileyecek : Tekirdağ, Edirne, Mersin, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Bolu, Karabük, Kütahya, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Van, Siirt ve Şırnak.



HAVA SICAKLIĞI: Güney bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu, Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan uyarıların ardından Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sabah saatlerinden itibaren sulu kar olarak başlayan yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının yanında rüzgâr da etkili oldu. İşe ve okula gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Ayazağa'da taşkın nedeniyle su basan evde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Kağıthane'de de Cendere Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Bazı yolları su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da yağışların ilin batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan yurdun genelinde yağışlı bir havanın hakim olacağı da Meteoroloji tarafından açıklandı.



Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı



SARIYER'DE DERE TAŞTI, MAHALLEYİ SU BASTI



Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Ayazağa Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ni su bastı. Evlerini su basan 6'sı çocuk 12 vatandaş evde mahsur kaldı. Vatandaşları olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, evde mahsur kalan vatandaşları kucaklarında taşıdı.



YOL KAPANDI



Ayazağa'da ayrıca dere taşması nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Sarıyer Ayazağa Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle dere taştı. Dere kenarında kalan 4 evi su bastı, 6'sı çocuk 12 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri sırtında taşıyarak kurtardı. İstanbul'da dün akşamdan beri etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok ev su altında kaldı. Sarıyer Ayazağa Mahallesindeki Ayazağa Deresi, aşırı yağış nedeniyle taştı. Evin kenarındaki 4 ev gece geç saatlerde su almaya başladı.



DERE TAŞTI BAZI EVLERDE SU 1 METREYE ULAŞTI



Bazı evlerde yaklaşık bir metreye kadar su doldu. Yataklarından uyanan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri önce çocukların bulunduğu evlere giderek kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler daha sonra kimi yetişkin vatandaşları sırtına alarak, kimisini ise iki er taşıyarak kurtardı.

Evinden kurtarılan bir kadın ise sinir krizi geçirerek, ‘her şeyim gitti' diyerek feryat etti.

Evi su altında kalan ve itfaiye erleri tarafından sırtında taşınarak kurtarılan vatandaş, “3-4 saattir içerideyiz, her yer berbat durumda” dedi.



Saat 5'ten beri mahsur kaldığını dile getiren genç, “Dere taşmış, geçen hafta da böyle olmuştu. Kepçe gelmişti buraları temizledi. Şu ilerisi tıkalı bir adam var izin vermiyor” diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, “Saat 04.30 sularından beri ayaktayız, itfaiyeyi aradık sağ olsun geldiler. 4 ev mağdur durumda eşyalar olduğu gibi gitmiş. Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. İnsanlar çok mağdur, evleri olduğu gibi bırakıp gidecekler, gidecek yerleri de yok” şeklinde konuştu.





CENDERE DERESİ YOLLARA TAŞTI



İstanbul’da yağmur etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kağıthane’de bulunan Cendere Deresi’nin su seviyesi yükseldi. Bazı yolları su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



ARNAVUTKÖY’DE YOLLARI SEL BASTI!



Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, yollar sel suları ile doldu. İstanbul’da etkili olan sağanak yağış Arnavutköy’de hayatı olumsuz etkiledi. Boluca Merkez Mahallesi’ndeki bazı iş yerlerini su basarken, yollar sel suları ile doldu. Dükkanı yağmur suları ile dolan bir vatandaş da kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. Arnavutköy'de yağış su baskınlarına neden oldu.



Arnavutköy’de yağış su baskınlarına neden oldu.



Yolun kenarında bulunan rögarların dolu olması sebebi ile yollarda su birikintileri oluştu. Yolda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin tahliye çalışması sürüyor.



KAZDAĞLARINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI



Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerine gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı özellikle Kazdağlarında etkili oluyor. Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı bölgede etkili oluyor. Edremit-Kalkım-Yenice karayolunda Kumluca-Hanlar-Kalkım yol kesiminde zaman zaman oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kaz Dağlar sabah saatlerinde başlayan karla beyaza büründü.



Kaz Dağlar sabah saatlerinde başlayan karla beyaza büründü.



Karayolları ekipleri Kumluca-Hanlar mevkiinde tuzlama çalışması yaparken yetkililer sürücüleri bu yol kesiminde kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmadan yol almamaları konusunda uyarırken muhtemelen buzlanmalara karşı daha dikkatli ve yavaş seyir yapılmasını istediler. Kar yağışının bölgede artarak sürmesi bekleniyor.

19 ARALIK HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul’un batı kesimleri, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana ve K. Maraş çevreleri ile Mersin’in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının; yurdun kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9



İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı (Genellikle yağmur, batı kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 6



İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 8



Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, rakımı 500 m ve üzerindeki yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7



Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 13



Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 13



Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15



Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 3



Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana çevreleri ile Mersin’in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Öte yandan rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.