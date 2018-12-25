Okullar yarın tatil mi? 26-27 Aralık MEB Valilik son dakika Hangi il ve ilçedeki okullar kar tatili yapacak? Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? Bursa'da kar yağışı okullar tatil olacak mı? Tekirdağ'da okullar tatil mi? Manisa İzmir Balıkesir Şanlıurfa Van yarın okullar tatil mi? soruların yanıtı yüz binlerce öğrencinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere Manisa İzmir Balıkesir Şanlıurfa Van'da sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle birlikte soğuk hava ve kar yağışı yurt geneli bir çok kenti etkisi altına aldı. Meteorolojiden yapılan açıklamayla birlikte Manisa İzmir Balıkesir Şanlıurfa Van İstanbul İzmir ve Ankara'da yoğun kar yağışının başlayacağı bildirildi. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor. Kar yağışının etkili olacağı il ve ilçelerde okulların tatil olup olmayacağı araştırılyor. Okulların yarın için kar tatili haberleri 26-27 Aralık MEB Valilik son dakika gelişmelerini star.com.tr haber sitemizden aktarmaya çalışacağız.

YURT GENELİ HANGİ İL VE İLÇELERDE YARIN OKULLAR TATİL OLACAK?

Van’ın Çatak ilçesinde bugün için tüm okullar tatil edildi.

Açıklamalarda bulunan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, bu sabah aniden bastıran ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararla öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm okulların 25 Aralık 2018 Salı günü için bir gün süre ile tatil edildiğini söyledi.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

BİTLİS AHLAT VE TATVAN’DA OKULLAR TATİL



Bitlis’in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde eğitime yarım gün ara verildi. Ahlat ve Tatvan ilçesinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor.



Tatvan Kaymakamlığı ile Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, yoğun kar ve elverişsiz hava şartlarından dolayı YİBO’lar hariç merkez ve köylerdeki okullarda eğitime yarım gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Meteoroloji, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Meteroloji, Ankara için de kar ve don uyarısında bulundu. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor.



Ankara'da yoğun kar yağışının artmasıyla birlikte, kentte yaşayan yüz binlerce öğrenci her hangi bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Ankara Valiliğinden konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.



ANKARA DONACAK



Ankara'da yoğun kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak. Ankara'da da sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Özellikle Başkent'te perşembe günü gündüz sıcaklığı -7 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklığı ise -11 derece olacak. Ankara'da hafta boyunca sıcaklıklar eksi değerlerde olacak.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL OLACAK MI?

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da salı günü sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklar şehir merkezinde 4 dereceye, yüksek bölgelerde ise 0 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı.



Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey ve doğu bölgelerinde perşembe sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkili olması beklenen kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 santimetre, yüksek bölgelerde ise 3-5 santimetre örtü bırakması öngörülüyor.



ŞİDDETLİ YAĞMUR VE YOĞUN TRAFİK



Bu arada İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.



Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.



AKOM'DAN 'KAR' UYARISI



Meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.



AKOM yönetiminde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor.



Metrobüs güzergahında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında bekliyor.



Vatandaşlar hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilecek.





İSTANBULLULAR DİKKAT!



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre İstanbul'da salı günü başlayacak kar yağışı çarşamba günü de etkisini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklıklar 12 derece birden düşecek. Kar yağışının perşembe günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

5 İL İÇİN UYARI



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte 8-12 derece azalacağı, mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.



Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta kar yağışı beklendiği aktarılan açıklamada, "25 Aralık Salı günü Kayseri, Nevşehir, Sivas parçalı bulutlu, Kırşehir ve Yozgat çevreleri öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu olacak. Rüzgar güneyli yönlerden yer yer 30-50 kilometre/saat kuvvetinde esecek." ifadelerine yer verildi.



Çarşamba günü ülkenin büyük bölümünde olduğu gibi Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde kar yağışının etkili olmasının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, soğuk ve yağışlı hava sisteminin 27 Aralık Perşembe günü doğuya doğru hareket edeceği, Kayseri ile Sivas çevrelerinde yağışların kar şeklinde beklendiği kaydedildi.



Soğuk ve yağışlı havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU



Tekirdağ-Hayrabolu kara yolu, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.



Kentte dün gece saatlerinde etkisi arttıran ve hayatı olumsuz etkileyen kar nedeniyle Tekirdağ - Hayrabolu kara yolunun 4. kilometresindeki Yağcı Mahallesi mevkisinde trafik akışı durdu.



Kar küreme araçlarının temizlemekte yetersiz kaldığı yolda, bazı araçlar ve kamyonetler kara saplandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolu açma çalışmasına devam ediyor.



Yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Yüksel Koşan, yaklaşık 2 saattir yardım beklediklerini söyledi. Hayrabolu'ya gitmek için yola çıktığını anlatan Koşan "Arabayı kaydırdık. İki saattir buradayız. Gelip bizi kurtaran yok." dedi.



Hava sıcaklığının -1 derece olduğu kentte, kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 7



İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı 4



İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14



Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16



Bursa: Çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı 4



Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu 10



Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 16



Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı -1



Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri yağmurlu 6