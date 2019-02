'Okumadan önce gözlerim körmüş'

Çanakkale’de yaşayan 4 çocuk annesi Cemile Çalışkan (84), Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, ‘Okuma Yazma Seferberliği’ kapsamında açılan kursta okuma-yazma öğrendi. Cemile nine, “Allah ömür verdiği takdirde, üniversiteye kadar devam etmek istiyorum” dedi. Çanakkale’de bir köyde büyüyen Cemile nine, bu köyde okul olmadığı için okuyamadığını söyledi. Damadının teşvikiyle okuma yazma kursuna başladığını anlatan Cemile nine, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü karşısındaki bir çay ocağında damadımla birlikte çay içiyorduk. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Hanım’da oradaydı. Damadım Yasemin Hanım’a okuma yazmam olmadığı için çektiğim zorluklardan bahsetti. Yasemin Hanım da, ‘Cemile teyze ben seni okuturum’ dedi. Hemen kaydımı yaptık. Geçen yıl Okuma-Yazma Seferberliği kapsamında okumayı ve yazmayı öğrendim. Bu yıl da kursa devam ediyorum” dedi. Önceden günlük hayatta çok zorlandığını belirten Cemile nine, “Okuma yazma bilmiyorken gözlerim körmüş. Artık okuma yazma öğrendim. Her yere tek başıma gidiyorum” diye konuştu.

YALNIZ VE ÇARESİZDİK

Okuma yazma kurslarına gelen herkesiz bir hikâyesi var, kimi yokluktan kimi dönemin şartlarından eğitim hakkından mahrum kalmış. 50 yaşındaki Durna Karakaya’yı ise ilerleyen yaşında okuma - yazma öğrenmeye iten sebep eşinin hastalığı sırasında yaşadığı sıkıntılar olmuş. Sivas’ta Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılan Durna, okuma yazma öğrenerek ehliyet almak için önündeki en büyük engeli aşmış oldu. Durna, “Eşimin hastalığı yüzünden sürekli hastaneye gidip gelmek zorundaydık. Garajda arabamız vardı ancak şoför bulamıyordum. Çok yalnız ve çaresizdik. Bir gün hastaneye gece 3’te gittik. Eve dönerken araba bulamadım. Doktordan rica ettim bizi eve ambulansla gönderdi. Üç gün sonra eşim rahmetli oldu. Bu içimde yara oldu. Eşimin de o çırpınışlarını görünce okuyup ehliyet almaya karar verdim. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine hanımdan da Rabbim razı olsun. Onların sayesinde okuduk” ifadelerini kullandı.