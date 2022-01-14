'Okumanın yaşı yok' dedi, hayaline 84 yaşında ulaştı

AA 14 Ocak 2022 Cuma 12:05 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 12:05

İlçenin Merkez Mahallesi'nde yaşayan Önürme, yarım bıraktığı eğitimini tamamlamak için 2013'te Mesudiye Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu.

Katıldığı okuma yazma kursunda belgesini aldıktan sonra ilkokulu, ardından ortaokulu bitiren Önürme, okuma azminden asla vazgeçmedi.

Kaydolduğu Açık Öğretim Lisesi'ni de başarıyla tamamlayan Güneş Önürme, lise diploması hayalini de 84 yaşında gerçekleştirdi.

Liseden 13 Aralık 2021'de mezun olan 6 çocuk ve 18 torun sahibi Önürme'ye diploması, Mesudiye Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle İlçe Milli Eğitim Müdürü Güngör Daşkın tarafından verildi.

Güneş Önürme, AA muhabirine, eşinin vefatının ardından önce yarım kalan ilkokulu bitirdiğini, ardından ortaokul ve liseyi okuduğunu söyledi.

- HEDEFİ ÜNİVERSİTEDE OKUMAK

Diploma almaya hak kazandığını belirten Önürme, bundan sonraki amacının üniversitede okumak olduğunu dile getirdi.

Önürme, geçmişte imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu yarıda bırakmak zorunda kaldığını ama okumayı çok istediğini, bu amacına uzun yıllar sonra ulaştığını ifade etti.

Okumanın günlük yaşamına çok kolaylık sağladığını anlatan Güneş Önürme, "Okumanın yaşı yok. Herkes okusun. Bu işin yaşı falan yok. Bu hayatta en güzel şey ilim. Ben yaptığıma göre herkes yapabilir. Okudukça kendimi daha mutlu hissediyorum. Üniversite için henüz kafamda bölüm yok. Ama sanata çok ilgim var. Bunun için tasarım gibi bir bölüm okumak isterim." diye konuştu.

Önürme, bu süreçte kendisine destek veren çocuklarına ve çevresindekilere teşekkür etti.

- "KENDİSİNE BU DİPLOMAYI VERMEKTEN BÜYÜK ONUR DUYDUK"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Daşkın ise Güneş Önürme'nin azmi ve eğitim sevgisiyle herkese örnek olduğunu belirtti.

Daşkın, "Kendisine bu diplomayı vermekten büyük onur duyduk. Üniversite hayalini gerçekleştirebilmesi için kendisine tüm imkanlarımızla her türlü desteği vereceğiz. Güneş teyzemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, eşleri Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğündeki Okuma Yazma Seferberliği ve Nerede Kalmıştık projeleri kapsamında açılan kursların çok iyi bir örneği." ifadelerini kullandı.



Mesudiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özgün Koçak da Güneş Önürme'nin üniversite hayalini de gerçekleştireceğine inandıklarını dile getirdi.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki öğrenciler de Güneş teyzelerinin, azmiyle kendilerine örnek olduğunu, kendilerine okumanın yaşının olmadığını gösterdiğini kaydetti.

