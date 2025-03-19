Samandağ ilçesi Avcılar Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirmiş ve konuyla ilgili çalışma başlatılmıştı. Jandarma ekiplerinin gece gündüz süren çalışmaları neticesinde 16 Mart tarihinde Güvercin'in cansız bedeni Mızraklı Mahallesi'nde dağlık arazide tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili çalışmaları yürüten jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerasını kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarının incelemesinin ardından bölgeden sırtında tüfekle uzaklaştığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına aldı. Jandarma komutanlığına götürülen 6 şüpheliden A.D. isimli şahsın cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Öte yandan, olayda tüfekle 3 el ateş edilerek vurulduğu tespit edilen Güvercin'e ait aracın şahıslar tarafından çalınmaya çalışıldığı ve öldürülen gencin telefonundan ailesine mesaj gönderildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahsın gün içerisinden adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

"KATİL BİZE SÜREKLİ ONUN TELEFONUNDAN MESAJ ATIP FARKLI YERLERE YÖNLENDİRDİ"

Kayıp olarak aradığı oğlunun cansız bedenini bulan acılı baba Gökhan Güvercin, katilin evladına ait kiralık aracı çalmaya çalıştığını ve Mertcan'a ait cep telefonu üzerinden kendilerine mesaj yolladığını belirterek, "Oğlum kayıptı ve annesi de merak ediyordu. Belki çıkıp gelir diye bekledik. Arkadaşlarımla çıkıp aramaya başladık. Devletimizle birlikte bulduk. Önce arabasının yerini tespit ettik sonra güvenlik güçlerinin yardımıyla onu aradık. Dere kenarında kamışların arasında oğlumun cansız bedenini bulduk. Hunharca dövülmüş ve arkasından tüfekle vurulmuş. Oğlumun silahı yoktu, intihar değil. Jandarmaya bildirdik. Ekipler gelip gerekeni yaptılar. Oğlum 23 yaşında lise öğrencisiydi. Almanya'ya gitmeye hazırlanıyordu. Biz ilk başlarda cinayet düşünmedik, onun atmadığı mesajlardan şüphelendik. Arkadaşı oğlumu çağırmış. 'Gel oturup bir şeyler yapalım.' Oğlum da gitmiş, onu kandırarak yürütmüş ve arkasından tüfekle vurmuş. Katil bize sürekli onun telefonundan mesaj atıp farklı yerlere yönlendirdi. Çok acı çekiyorum. Gece uyuyamıyorum. Allah düşmanıma göstermesin. Ben sadece cezasını çekmesini istiyorum. Hunharca dövüp öldürüldü. Aklımdan gitmiyor. Annesi çok hasta ve konuşamayacak hale geldi. Herkes baba olarak düşünsün ve ceza verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.