'Ölen adama ulaştık ama müsait değildi' dedi, izleyenler afalladı

ABD'nin KTLA kanalında bir kişinin ölümüyle ilgili haberi sunan kadın muhabir Sara Welch, ölen kişiden ölümüyle ilgili yorum almaya çalıştığını söyleyince sosyal medyada gündem oldu.

Welch'in, "Bu arayışta ölen adama ulaşmaya çalıştık. Ancak yorum yapmak için müsait değildi." ifadelerinin yer aldığı video, bir anda sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve paylaşım yağmuruna tutuldu.