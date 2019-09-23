'Ölen adama ulaştık ama müsait değildi' dedi, izleyenler afalladı
ABD'li muhabir Sara Welch'in, 'Ölen adama ulaşmaya çalıştık, ancak yorum yapmak için müsait değildi.' sözleri, izleyicileri adeta afallattı.
- star.com.tr
ABD'nin KTLA kanalında bir kişinin ölümüyle ilgili haberi sunan kadın muhabir Sara Welch, ölen kişiden ölümüyle ilgili yorum almaya çalıştığını söyleyince sosyal medyada gündem oldu.
Welch'in, "Bu arayışta ölen adama ulaşmaya çalıştık. Ancak yorum yapmak için müsait değildi." ifadelerinin yer aldığı video, bir anda sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve paylaşım yağmuruna tutuldu.
When I say I nearly passed out laughing... pic.twitter.com/TJgpLocqrL— Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 16, 2019
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