Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta yaşayan Veysel Bek'ten birkaç gündür haber alamayan komşuları, evden yayılan kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, yatağında hareketsiz halde buldukları Veysel Bek'in birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Bek'in zihinsel engelli olduğu belirtilen 30'lu yaşlardaki oğlu A.B'nin de bu süreçte evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

İki gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Bek'in son olarak bir markette alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bek'in cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.