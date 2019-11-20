Bebekleri 5 aylıkken ölmüştü! 22 yıl sonra akılalmaz gerçek ortaya çıktı

1991 yılında Almanya'ya çalışmak için gelen İbrahim Kazankıran ve eşi Hanım Kazankıran'ın bir yıl sonra Alişir ismini verdikleri bir erkek çocuğu oldu. 5,5 aylık bebek yataktan düştüğü için hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. Bir süre sonra Kazankıran ailesi çocuklarının öldüğü haberini aldı. Cenaze ise aileye 24 gün sonra teslim edildi.

Eşinin ölen bebeğin kendilerinin olmadığını anlayan ve ona inanmadığını belirten İbrahim Kazankıran, “Hanımım cenazeyi görünce şüpheye düştü. Bu benim değildir dedi. Değişiklikler var dedi. Ben ona inanmadım. Anneliktir dedim, çocuğu öyle olduğu için psikolojik olarak rahatsızlandı ve bu şekilde davranıyor dedim“ şeklinde konuştu.