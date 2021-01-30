Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak çıkardı

AA 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:25 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:25

Özgür Sarıoğlu, beş arkadaşıyla Akçagerme Plajı açıklarında tekneyle avlanmaya çıktı. Sarıoğlu'nun oltasına 1,5 metre 17 kilogramlık balık takıldı.

Balığı sudan çıkaramayan Sarıoğlu, kıyafetleriyle atladığı denizden balığı kucaklayarak tekneye çıkardı.

Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oltasına takılan balığı görünce çok şaşırdığını ifade etti.

Balığın bir anda oltadan kurtulduğunu belirten Sarıoğlu, "Oltayı çekmeye çalışırken misina koptu. Kepçe kullanmayı denedik ancak başarılı olamadık. Ben de o heyecanla hemen suya atladım, ellerimle balığı tuttum." dedi.

Öte yandan, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.