30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5868
  • 6,2464
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ölü bulunan kadının yürek burkan hikayesi... Görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da özel bir hastanenin kullanılmayan yemekhanesinde ölü bulunan 38 yaşındaki kadının 20 yıldır kimse sahip çıkmadığı için sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Ağustos Salı günü Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin kullanılmayan yemekhanesine giren hastane çalışanları yerde hareketsiz halde yatan bir kadını gördü. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini saptadı.
 
20 YIL SOKAKLARDA KALDI
 
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadını ve ölüm şeklini araştırmaya başladı. Polis kısa sürede kadının isminin Hatice Kırtay (38) olduğunu ve 20 yıldır sokaklarda yaşadığını belirledi. 
 
Yapılan ön otopside ve olay yeri incelemesinde kadının ölümünde herhangi bir kesici, delici ve ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
 
5 AY ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLEİRİ ORTAYA ÇIKTI
 
Bu arada, genç kadının 20 yıl önce evlenip ayrıldığı bu nedenle kimse sahip çıkmayınca sokaklarda yaşadığı belirtildi. Genç kadının 20 yıldır hastane bahçelerinde ve ATM kulübelerinde yatıp kalktığı öğrenildi. Geçtiğimiz mart ayında da gece düşüp burnunu ve kafasını kaldırım taşına vurduğu için yaralandığı bu nedenle ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine getirildiği burada tedavi edildiği ve basın mensupları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Burada Kırtay'ın gözyaşları içinde, "Kimseden yardım istemiyorum" dediği görüldü. Kırtay'ı muayene eden doktor ise Kırtay'ın zaman zaman ambulans tarafından hastaneye getirildiğini ancak tedavisi tamamlanmadan hastaneden kaçtığını, hastane bahçesinde kaldığını söyledi.  

Kriz yaratacak hamle! Havada tehlikeli kapışma

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlıktan vatandaşlara büyük kolaylık! Artık bir 'tık' uzaklıkta

Bakanlıktan vatandaşlara büyük kolaylık! Artık bir 'tık' uzaklıkta

Zincir otellerin gözdesi Türkiye

Zincir otellerin gözdesi Türkiye

ABD'ye rest: İran uranyum stokunu artırdı

ABD'ye rest: İran uranyum stokunu artırdı

Ev konservelerindeki gizli tehlike! Ölümcül olabilir

Ev konservelerindeki gizli tehlike! Ölümcül olabilir

Ölü bulunan kadının yürek burkan hikayesi... Görüntüleri ortaya çıktı

Ölü bulunan kadının yürek burkan hikayesi... Görüntüleri ortaya çıktı

'Aksa'ya kalkan elleri kırarız'

'Aksa'ya kalkan elleri kırarız'

Akılalmaz olay! Yolda yürüyen kadınlar neye uğradığını şaşırdı

Akılalmaz olay! Yolda yürüyen kadınlar neye uğradığını şaşırdı

Korkulan oldu: Hong Kong'da çatışma çıktı

Korkulan oldu: Hong Kong'da çatışma çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Bahçelievler´de akılalmaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi

Bahçelievler´de akılalmaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi

Baraj suları çekildi, mazi ortaya çıktı! Bakıp geçmişi yad ediyorlar

Baraj suları çekildi, mazi ortaya çıktı! Bakıp geçmişi yad ediyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA