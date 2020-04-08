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Yaşam

Ölü halde bile zehir saçıyor: Kuşadası Körfezi'nde bulundu

Kuşadası Körfezi'nde görülen ve bazılarının ölü olarak sahile vurduğu Pergelli denizanasının, ölü de olsa zehrini koruduğu için çıplak elle temas edilmemesi istendi.

IHA08 Nisan 2020 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 10:43
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EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Bugünlerde Kuşadası kıyılarında kıyıya ölü olarak birçok denizanasının vurduğu görülmektedir. İçlerinde Pelagia noctiluca türü Pergelli denizanasının da bulunduğu çeşitli denizanasının kıyıya geldiği gözlemleniyor. Bu konuda uzman hocalarımızla da görüşerek şu bilgileri aldık.

Mor renkli olan bu türlerin çok kuvvetli olmayan zehri vardır. Elle dokunulup yüzle ve gözle temas edilirse biraz can yakabilir. Bu durumda sirke uygulaması işe yaramaktadır. Diğer türler tehlike arz etmeyen denizanalarıdır. Hepsi yerli tür olan denizanalarından mor olan Pergelli denizanalarının, ölü de olsa zehirlerini koruduklarından çıplak elle temas etmemek lazımdır” şeklinde konuştu.

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