Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ölüdeniz'in rengi değişti. Dağlardan gelen çamurlu suyun denize karışmasıyla birlikte bazı bölgelerde deniz suyu kahverengiye döndü.
Aşırı yağışla birlikte özellikle Belcekız Sahili'nde yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Yüksek dalgalar kıyıdaki bazı işletmelere zarar verirken, dalgaların etkisini azaltmak amacıyla sahilde iş makineleriyle çalışma gerçekleştirildi.
Sahile gelen vatandaşlar, oluşan dalgaları izleyerek cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Diğer yandan bölgedeki sağanak yağışın etkisini sürdüreceği öğrenildi.