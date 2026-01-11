İSTANBUL 11°C / 2°C
Yaşam

Ölüdeniz'in rengi değişti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dağlardan gelen çamurlu suyun denize karışmasıyla Ölüdeniz'in bazı bölgelerinde deniz suyu kahverengiye döndü.

11 Ocak 2026 Pazar 15:36
Ölüdeniz'in rengi değişti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ölüdeniz'in rengi değişti. Dağlardan gelen çamurlu suyun denize karışmasıyla birlikte bazı bölgelerde deniz suyu kahverengiye döndü.

Aşırı yağışla birlikte özellikle Belcekız Sahili'nde yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Yüksek dalgalar kıyıdaki bazı işletmelere zarar verirken, dalgaların etkisini azaltmak amacıyla sahilde iş makineleriyle çalışma gerçekleştirildi.

Sahile gelen vatandaşlar, oluşan dalgaları izleyerek cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Diğer yandan bölgedeki sağanak yağışın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

