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Yaşam

Olumsuz hava şartları seferleri iptal ettirdi

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.

DHA26 Aralık 2020 Cumartesi 20:39 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 20:39
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Çanakkalele'de Kuzey Ege Denizi’nde yarın olumsuz hava şartlarının beklenmesi nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartları beklenmesi nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada’dan 08.00 ve 16.00, Kabatepe’den ise 10.00 ve 18.00 seferleri yapılmayacak.

Bozcaada-Geyikli hattında ise, Geyikli'den 09.00-18.00 ile Bozcaada'dan 16.00 seferleri yapılmayacak.

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