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Yaşam

Ölümü birkaç gün önce gerçekleşmiş! Ormanlık alanda şüpheli erkek cesedi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği ve ölümün birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
Ölümü birkaç gün önce gerçekleşmiş! Ormanlık alanda şüpheli erkek cesedi
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Kuşbahçe mevkisindeki ormanlık alanda vatandaşlar, ağaçlar arasında hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMÜN BİRKAÇ GÜN ÖNCE GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği ve ölümün birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Y.D. olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Y.D'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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