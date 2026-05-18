  • Ölümüne dayanamadı! Baba ve oğlu yan yana toprağa verildi
Kahramanmaraş'ta çekyattan düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çocuğun babası sinir krizi geçirip trafik kazasında öldü. Baba ve oğlu yan yana toprağa verildi.

IHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 11:48
Alınan bilgiye göre olay, Andırın ilçesinde meydana geldi. 13 Mayıs günü evindeki çekyattan düşen 4 yaşındaki Bertuğ Yiğit Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberi sonrası sinir krizi geçiren baba Fetullah Karaca (39) hastaneden ayrıldı.

BABA VE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Baba Karaca'dan hastane çıkışı haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma yaptığı çalışmada sinir krizi geçiren babanın Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi'nde 46 N 2987 plakalı aracı ile kaza yapıp hayatını kaybettiğini belirledi. Baba-oğul düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana defnedilerek son yolculuklarına uğurlandı.

