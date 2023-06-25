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Yaşam

Önce arabayla çarptı, sonra pompalı tüfekle öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde karısına mesaj atan kişiyi ilk önce motosikletle giderken aracıyla çarpan adam, sonrasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

IHA25 Haziran 2023 Pazar 09:12 - Güncelleme:
Önce arabayla çarptı, sonra pompalı tüfekle öldürdü
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Olay, Çivril İlçesinin Savran Mahallesi ile Sökmen Mahallesi arasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eşine mesaj atan Hüseyin Şahan'ın yanına giden Gökhan Ö., onu yolda motosikletiyle ilerlerken fark edip aracını üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle Şahan yere savruldu. Bu esnada Gökhan Ö., sersemleyen Şahan'ı otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle kafasına ateş ederek öldürdü. Gökhan Ö.'nün kendi ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Savran Mahallesinden olan Hüseyin Şahan'ın bekar, Sökmen Mahallesinden olan Gökhan Ö.'nün ise eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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