Önce delirten hastalık şimdi de unutkanlık
Antalya’da yaşayan Sunay Öztürk (41), 2 yıl önce dişlerini beyazlatmak istedi. 20 dişi kaplama için kesildi. İlaçlara rağmen ağrıları dinmedi, 32 dişini birden çektirdi. Ardından ‘Delirten hastalık’ diye tabir edilen ‘trigeminal nevralji’ hastalığına yakalandığını öğrendi. Öztürk’ün imdadına Sağlık Bakanlığı yetişti.
1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Taburcu olan Öztürk, memleketi Denizli’ye gitti. Kullandığı ilaçlar sonrası kendisinde aşırı unutkanlık başladığını ifade eden Öztürk, “Bu ilaçlara başladıktan sonra ne varsa unutmaya başladım. Bugün ilaç içtiğimi unutmuşum, üst üste iki kere içmişim. Eskiye dönük ne varsa unutuyorum. Akrabalarımın adını, beni bu hale sokan dişçiyi dahi unuttum. Sersem gibi oldum” dedi.
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