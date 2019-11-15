Önce delirten hastalık şimdi de unutkanlık

1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Taburcu olan Öztürk, memleketi Denizli’ye gitti. Kullandığı ilaçlar sonrası kendisinde aşırı unutkanlık başladığını ifade eden Öztürk, “Bu ilaçlara başladıktan sonra ne varsa unutmaya başladım. Bugün ilaç içtiğimi unutmuşum, üst üste iki kere içmişim. Eskiye dönük ne varsa unutuyorum. Akrabalarımın adını, beni bu hale sokan dişçiyi dahi unuttum. Sersem gibi oldum” dedi.