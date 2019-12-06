Görmezden gelmeyin! Kış günlerinde onlar için ne yapabiliriz?

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Onları görmezden gelmeyin! Kış günlerinde sokak hayvanları için ne yapabiliriz?

Havaların soğuması insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanları, çetin kış şartlarında hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak zorunda. Peki, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için ne yapabiliriz? İşte haberimizde...

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Havaların soğumasıyla sokak hayvanları için zor günler başladı. Sokak hayvanları bu soğuk kış günlerinde hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak zorunda. Kışın çetin geçen şartlar insanoğlunun yardım etmemesi sonucu ölümle sonuçlanıyor.
 
SOKAKTA YARDIMA MUHTAÇ HAYVANLARA KARŞI DUYARLI OLUN
 
Sokakta yardıma muhtaç sokak hayvanlarını sahiplenebiliriz. Evinizin koşulları uzun süre hayvan bakmaya müsait değilse bile kısa bir süre için misafir edebilirsiniz. Sokakta gördüğünüz yaralı hayvanları en yakın veterinerliğe götürmeye ihmal etmeyin.
 
SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPIMI KOLAY EVLER YAPABİLİRSİNİZ
 
Sokak hayvanlarına ofisinizde yer açabilirsiniz. Ofisin yaşam koşulları uygun değilse iş yerinizin önüne kulübe yaparak bir canlının yaşama destek vermiş olabilirsiniz. Sokak hayvanlarına karton, plastik veya tahtadan ev yapabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay olan bu evleri, yağmura ve kara karşı dayanıklı olması için naylonla kapatabilirsiniz.
 
ARACINIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KAPUTA VURUN
 
Kediler sıcak yer aradığında ilk gittikleri yerlerden biri arabaların altı veya motorlarıdır. Arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
 
AĞAÇLARA EKMEK ASABİLİRSİNİZ
 
Çetin kış şartlarında hem yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlara bir kap su ve yiyecek vermeyi unutmayın. Kuşlar için pencerenizin önüne ekmek kırıntıları serpebilir veya ağaçlara ekmek asabilirsiniz. Yaşadığınız ilçede bir hayvan barınağına mama bağışı yaparak çok sayıda hayvanın ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olabilirisiniz.

Ceren´in son anları kamerada

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