İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2020 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
Yaşam

Ordu'da fındık hırsızlığı

Ordu'da fındık çalarken yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 21:41 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:41
ABONE OL

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir binadan fındık çalmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir binadan M.Ş'ye ait 2 çuval fındığı çalmak isteyen iki şüpheli vatandaşlar tarafından fark edilince olay yerinden kaçtı.

Durumu polise bildiren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler kaçan şüphelileri kısa sürede ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen S.Y. tutuklanırken 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.