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Yaşam

Ordu'da modifiyeli araçlara sıkı denetim

Ordu'da trafik polisleri, vatandaşların huzurlu ve sessiz bir ortam için modifiyeli araçlar üzerindeki denetimlerini sürdürüyor.

İHA13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:13 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:13
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altınordu ilçesi sahil kesimlerinde ve insanların yoğun oldu bölgelerde, modifiyeli araçlara yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Çok sayıda noktada, sivil ve resmi trafik polislerinin katılımları ile gerçekleştirilen denetimlerde, kesik yaylı, gürültülü egzozlu, zenon farklı araçların yanı sıra trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri de kontrol ediliyor.

Özellikle vatandaşların daha huzurlu bir ortamda bulunması için gerçekleştirilen ve ehliyet, alkol muayenesi ile gerekli sorguların yapıldığı uygulamada araç sürücülerine çeşitli maddelerden cezai işlem de uygulandı. Ekipler, trafik denetimlerinin sıklıkla devam edeceğini belirtken, gün içerisindeki denetimlerde kaydedilen ve modifiyeli araçların yer aldığı görüntüler basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Öte yandan, hakkında cezai işlem uygulanan bazı sürücüler basın mensuplarına saldırıp tepki gösterdi.

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