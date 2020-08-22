Ordu'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

AA 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:45 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:45

Kentte aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle, Altınordu ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafikte aksamalara yol açan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Büyükşehir ve Altınordu Belediyesi ekipleri, su basan iş yerleri ile sorun yaşanan bölgelere müdahalede bulunuluyor.

Altınordu Belediyesi, 21 araç ve 121 personelle sahada çalışmalarını yürütüyor.

Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde konaklayan mevsimlik tarım işçileri de yağıştan etkilendi.

Elekçi Deresi'ne yakın bölgede işçilerin kurduğu 4 çadır, suyun yükselmesi sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kaymakamlığın talimatıyla bu alan boşaltılırken, Türk Kızılayı Fatsa Şubesi ekipleri de işçilere yemek, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıttı.

Gülyalı ilçesinde ise bazı mahallelerde kurutulmak üzere harmana serilen fındığın yağıştan etkinlendiği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Coşkun Alp ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Murat Us'un, yağıştan etkilenen Çaybaşı ilçesinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Alp, yağışın ilçede ciddi anlamda sıkıntılara yol açtığını aktardı.

Yağışın devam etmesi durumunda daha büyük taşkınlara sebebiyet verebileceğine işaret eden Alp, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Alp, özellikle Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yağmur suyu ekipleri kurduklarını anımsatarak, bütün ızgaraların iki ay önceden temizlenmeye başlandığını kaydetti.