  • Organize şantaj ağına darbe: 2 milyon lirayla suçüstü yakalandılar
Organize şantaj ağına darbe: 2 milyon lirayla suçüstü yakalandılar

Antalya'da iskânsız binada ruhsatı bulunmayan işletmenin sahibinden 2 milyon TL alırken suçüstü yakalanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 10:40
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kepez ilçesinde bazı şüphelilere yönelik geçtiğimiz aylarda çalışma gerçekleştirildi.

BELEDİYE EKİPLERİNİ İSE BİR TANIDIKLARI ARACILIĞIYLA GERİ GÖNDERDİKLERİ BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, Kepez ilçesi Altınova bölgesinde faaliyet gösteren bir reklam şirketinin bulunduğu yapının iskânsız ve ruhsatsız olması nedeniyle iş yeri sahibinden haksız maddi menfaat temin edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Soruşturmada şüphelilerin söz konusu durumu belediyeye şikâyet dilekçeleriyle gündeme getirdiği, denetime gelen belediye ekiplerini ise bir tanıdıkları aracılığıyla geri gönderdikleri belirlendi.

2 MİLYON TL İLE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından emlakçı, işçi, site yöneticisi ve hal çalışanı olduğu belirlenen K.Ç., N.S., B.K. ve Ö.A. isimli şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler, iki ayrı poşet içerisinde bulunan 2 milyon TL ile suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen K.Ç., N.S. ve B.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan S.C. de tutuklanırken, aynı dosyada gözaltına alınan F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği ve şüphelilerin yakalandığı anlar yer aldı.

  • antalya iskansiz bina
  • suçüstü operasyon
  • işletme sahibi

