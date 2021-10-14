İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2021 Perşembe / 8 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,1442
  • EURO
    10,6412
  • ALTIN
    528.161
  • BIST100
    1419.76
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ormandan topladıkları mantar Ünlü çiftini ayırdı
Yaşam

Ormandan topladıkları mantar Ünlü çiftini ayırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eşi Hakkı Ünlü (47) ile birlikte yedikleri mantardan zehirlenen Şevkiye Ünlü (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA14 Ekim 2021 Perşembe 11:57 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 11:57
ABONE OL

Ereğli'ye bağlı Danışmentli köyünde önceki gün Hakkı ve eşi Şevkiye Ünlü çifti ormandan topladıkları mantarları pişirip yedikten sonra rahatsızlandı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin, mantardan zehirlendikleri belirlendi. Hakkı Ünlü Ankara'ya, Şevkiye Ünlü ise İstanbul'a sevk edildi. Şevkiye Ünlü, tedavi gördüğü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hakkı Ünlü'nün ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Şevkiye Ünlü'nün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Danışmentli köyünde toprağa verileceği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.