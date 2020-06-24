Orografik yağış nedir? Orografik yağış hangi bölgelerde görülür?

24 Haziran 2020 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:36

Orografik yağış, bir yamaç boyunca yükselen nemli hava kütlesinin soğuyarak yoğuşması sonucu oluşan yağışlardır. Yamaç yağışları çoğunlukla dağın üst kısmına kar, alt kısmına yağmur halinde düşer. Yaz musonları bu tür Orografik yağış bırakır. Peki Orografik yağış hangi bölgelerde görülür? Orografik yağışın tanımı ve görüldüğü yerler haberimizde yer almaktadır.

OROGRAFİK YAĞIŞ NEDİR?

Orografik Yağışlar (Yamaç Yağışları): Ülkemizde yeryüzü şekillerinin fazla engebeli olması, dağlar gibi yükseltilerin önemli yer tutması nedeniyle orografik yağışlar, cephe yağışları kadar olmasa da oldukça yaygındır. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde Orografik yağışlar çok fazla yer tutar. Örneğin; Karadeniz üzerinde yer alan serin ve nemli hava kütleleri güneye doğru hareket eder. Bu kütleler, Karadeniz Bölge-si'nde kıyıya paralel uzanan Kuzey Anadolu Dağlarına çarpar ve bu etkiyle yukarı doğru yükselir. Yükselmeye bağlı olarak bu kütleler soğur, yoğunlukları artar ve bu yamaçlara yağış bırakır. Akdeniz Bölgesi'nde Toros dağlarının güney yamaçlarında da benzer yağışlar oluşur. Yazın, Aladağ ve Bolkar dağlarının güney yamaçlarında görülen Orografik yağışlar, nemli hava kütlelerinin bir dağ yamacı boyunca soğuması sonucu oluşur.

Orografik yağış hangi bölgelerde görülür?

Orografik yağışlar ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki dağların denize bakan yamaçlarında sıkça görülür.



Konveksiyonel yağışlar dünyada ekvator iklimi ve savan ikliminin olduğu yerlerde, Türkiye'de ise iç anadolu ve doğu anadoluda görülür.

Oragrafik yağışlar ise dünyada muson asyasında, Türkiye'de de karadeniz bölgesinde görülür.